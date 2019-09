Moulin Rouge: trama, cast, musiche e streaming del film con Nicole Kidman

Questa sera, domenica 8 settembre 2019, su Rai 3 va in onda il film Moulin Rouge con Nicole Kidman. Musical uscito nella sale italiane nel 2001 con la regia di Baz Luhrmann.

Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Le musiche? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sul film:

Moulin Rouge: la trama

Siamo a Parigi nel 1899. Christian è un giovane aspirante scrittore londinese, un sognatore che fa dell’amore il suo credo (Nature Boy). Ribellatosi all’autorità paterna, si trasferisce nel quartiere più “vivace” della capitale francese, Pigalle, per poter sviluppare le sue doti artistiche assaporando l’atmosfera bohémien che imperversava a Parigi.

Christian dimostra il suo talento per il teatro e viene arruolato dalla compagnia, la quale, entusiasta, decide di presentare il giovane a Satine, l’étoile del Moulin Rouge, sperando che lei possa apprezzare le doti dello scrittore e convincere Zidler ad affidare loro la stesura del testo dello spettacolo (Children of the Revolution).

Quella stessa sera Christian viene portato al Moulin Rouge, dove si svolge il consueto spettacolo del Can Can. Appena entra in scena Satine, Christian rimane incantato dalla bellezza erotica della giovane.

Tra il pubblico c’è anche il Duca di Monroth, a cui Zidler promette una notte d’amore con Satine nella speranza che il nobile, in cambio, decida di finanziare il suo spettacolo, e dare vita al suo sogno di trasformare il Moulin Rouge in un teatro.

I continui inviti del Duca sono sempre respinti da Satine con abili scuse, così il duca minaccia Zidler di abbandonare l’impresa. Zidler ordina quindi alla ragazza di lasciare Christian per il bene del teatro, ma i due continuano in segreto a vedersi. Intanto le condizioni di salute di Satine peggiorano a vista d’occhio…

Moulin Rouge: il cast

Qual è il cast del film Moulin Rouge? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicole Kidman: Satine

Ewan McGregor: Christian

John Leguizamo: Henri de Toulouse-Lautrec

Jim Broadbent: Harold Zidler

Richard Roxburgh: duca di Monroth

Garry McDonald: dottore

Jacek Koman: argentino narcolettico

Matthew Whittet: Erik Satie

Kerry Walker: Marie

Caroline O’Connor: Nini “gambe-all’aria”

Christine Anu: Arabia

Natalie Mendoza: China Doll

Lara Mulcahy: Môme Fromage

David Wenham: Audrey

Kylie Minogue: fatina verde dell’assenzio

Moulin Rouge: le musiche | Colonna sonora

CD Interscope Records (2001): Moulin Rouge! Music from Baz Luhrmann’s Film

Nature Boy – David Bowie Lady Marmalade – Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, Pink (cantante) Because We Can – Fatboy Slim Sparkling Diamonds – Nicole Kidman, Jim Broadbent, Caroline O’Connor, Natalie Mendoza, Lara Mulcahy Rhythm of the Night – Valeria (Valeria Andrews) Your Song – Ewan McGregor, Alessandro Safina Children of the Revolution – Bono, Gavin Friday, Maurice Seezer One Day I’ll Fly Away – Nicole Kidman Diamond Dogs – Beck Elephant Love Medley – Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jamie Allen Come What May – Nicole Kidman, Ewan McGregor El Tango de Roxanne – Ewan McGregor, José Feliciano, Jacek Koman Complainte de la Butte – Rufus Wainwright Hindi Sad Diamonds – Nicole Kidman & Cast Nature Boy – David Bowie & Massive Attack

Moulin Rouge: dove vedere il film in tv e live streaming

