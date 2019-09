Moulin Rouge: la colonna sonora del film con Nicole Kidman

Moulin Rouge: la colonna sonora del musical con Nicole Kidman. Tutte le canzoni

MOULIN ROUGE COLONNA SONORA – Il musical Mulin Rouge del 2001 con Nicole Kidman, in onda stasera su Rai 3, è caratterizzato – ovviamente – da una grande colonna sonora. Tantissime canzoni e musiche che hanno emozionato milioni di persone. Canzoni tristi, allegre, pop, aggressive. Insomma, un po’ di tutto. Ma quali sono le canzoni, i titoli, di Moulin Rouge? Di seguito la colonna sonora completa del film:

LA TRAMA DEL FILM

Tralasciando Moulin Rouge: Music Inspired by the Film (EMI, 2002), esistono due CD contenenti la colonna sonora del film.

CD Interscope Records (2001): Moulin Rouge! Music from Baz Luhrmann’s Film

Nature Boy – David Bowie

Lady Marmalade – Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, Pink (cantante)

Because We Can – Fatboy Slim

Sparkling Diamonds – Nicole Kidman, Jim Broadbent, Caroline O’Connor, Natalie Mendoza, Lara Mulcahy

Rhythm of the Night – Valeria (Valeria Andrews)

Your Song – Ewan McGregor, Alessandro Safina

Children of the Revolution – Bono, Gavin Friday, Maurice Seezer

One Day I’ll Fly Away – Nicole Kidman

Diamond Dogs – Beck

Elephant Love Medley – Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jamie Allen

Come What May – Nicole Kidman, Ewan McGregor

El Tango de Roxanne – Ewan McGregor, José Feliciano, Jacek Koman

Complainte de la Butte – Rufus Wainwright

Hindi Sad Diamonds – Nicole Kidman & Cast

Nature Boy – David Bowie & Massive Attack

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL FILM

Un altro CD Interscope Records (2001), con il titolo di “Moulin Rouge 2” e comprendente altre versioni del film

Your Song

Sparkling Diamonds

One Day I’ll Fly Away

The Pitch (Spectacular Spectacular)

Come What May

Like a Virgin

Meet Me in the Red Room

Your Song

The Show Must Go On

Ascension/Nature Boy

Bolero (Closing Credits)

Un CD Umvd Import (2002) dal titolo “Moulin Rouge Collector’s Edition”, contenente i due CD raccolti in un unico cofanetto

Nature Boy – David Bowie

Lady Marmalade – Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, Pink (cantante)

Because We Can – Fatboy Slim

Sparkling Diamonds – Nicole Kidman, Jim Broadbent, Caroline O’Connor, Natalie Mendoza, Lara Mulcahy

Rhythm Of The Night – Valeria (Valeria Andrews)

Your Song – Ewan McGregor, Alessandro Safina

Children of the Revolution – Bono, Gavin Friday, Maurice Seezer

One Day I’ll Fly Away – Nicole Kidman

Diamond Dogs – Beck

Elephant Love Medley – Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jamie Allen

Come What May – Nicole Kidman, Ewan McGregor

El Tango De Roxanne – Ewan McGregor, José Feliciano, Jacek Koman

Complainte De La Butte – Rufus Wainwright

Hindi Sad Diamonds – Nicole Kidman & Cast

Nature Boy – David Bowie & Massive Attack

Lady Marmalade (Thunderpuss Radio Mix) – Christina Aguilera, Lil’ Kim

Your Song (Instrumental)

Sparkling Diamonds

One Day Ill Fly Away (Tony Phillips Remix) – Nicole Kidman

The Pitch (Spectacular Spectacular) – Original Film Version

Come What May (Original Film Version)

Like a Virgin (Original Film Version) – Jim Broadbent

Meet Me In The Red Room (Original Film Version) – Amiel

Your Song (Instrumental)

The Show Must Go On (Original Film Version)

Ascension Nature Boy

Closing Credits Bolero (Original Film Version)

Smells Like Teen Spirit – Nirvana

Vi sono piaciute le canzoni del film Moulin Rouge in onda stasera su Rai 3?

TUTTE LE NOTIZIE SULLA TV