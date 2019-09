Serata finale di Miss Italia, la telecamera fa una carrellata delle miss e poi insiste su un volto bellissimo ed esplode il web. È Lorenzo Greco, figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci.

Carolina Stramare è la nuova Miss Italia 2019

Poco dopo l’inquadratura da parte della regia, il profilo Instagram di Lorenzo viene preso d’assalto dalle fan.

Ma chi è Lorenzo Greco?

Lorenzo Greco, nato nel 1998, studia all’Università di Siena e sogna il mondo dello spettacolo come papà. Il suo volto è noto come cantante dei The Old Blossom, band alternative rock che ha già all’attivo già due album, consultabili su Spotify. nel frattempo, collabora con una agenzia di moda di Firenze.

È bastato poco perché il pubblico si innamorasse del figlio del conduttore Alessandro Greco.

La passione per la musica è scoppiata dopo aver ascoltato un brano di Hozier in radio. A Leggo racconta: “Mi ha aperto un mondo – ha raccontato Lorenzo in un’intervista rilasciata tempo fa – Ho subito chiesto a mio padre tutte le informazioni sull’artista, sul genere musicale. Ho iniziato a passare notti insonni a studiare l’indie rock, il folk, il soul, ho cercato di capire quei mondi musicali, di informarmi…”.

Un rapporto speciale con il papà Alessandro. “Io ho sempre fatto ascoltare tutto a mio padre che è rimasto impressionato sin da subito per la scrittura dei testi e della musica. Sui testi sono introverso, sono testi personali e non sono propenso a spiegare le canzoni. Il fatto poi di farle ascoltare ai genitori è alquanto imbarazzante perché ti metti a nudo”.

Come tutti i figli d’arte potrebbe soffrire la figura ingombrante dei genitori, ma lui specifica: “Non ci ho mai pensato e onestamente non credo che questa etichetta possa influenzare il nostro viaggio musicale. Papà è un conduttore e uno speaker non ha comunque contatti con l’industria discografica”.