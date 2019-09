Il ricco, il povero e il maggiordomo: la trama del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Qual è la trama del film Il ricco, il povero e il maggiordomo in onda stasera su Italia 1? Di cosa parla la pellicola con Aldo, Giovanni e Giacomo? Il film, uscito nelle sale italiane nel 2014, racconta la storia del dottor Giacomo Maria Poretti, un ricco intermediario di Milano, lanciatosi in un grosso e rischioso investimento nel Burgundi, stato africano caratterizzato da una rilevante instabilità politica.

Un pomeriggio, di ritorno dal lavoro, assieme al suo maggiordomo ed autista Giovanni, investe con la sua Maserati Ghibli Aldo, un venditore ambulante in fuga dalle forze dell’ordine. I due lo portano nella villa di Giacomo e, per evitare di passare alle vie legali, si mettono d’accordo affinché Aldo, il giorno dopo, ritorni per ritirare una somma di 1000 euro. Aldo, che è bramato da diverse donne, torna quindi dalla madre Calcedonia, che lo rimprovera per non aver mai combinato nulla di utile nella sua vita, mentre Dolores, altra colf venezuelana di Giacomo e compagna di Giovanni, convince quest’ultimo a sposarla.

Il giorno dopo Aldo, che nel tempo libero è anche l’allenatore della multietnica e mai vincente squadra di calcetto dei ragazzini dell’oratorio di Padre Amerigo, torna alla villa di Giacomo per farsi dare la somma pattuita, che però il broker abbassa e per di più lo costringe a guadagnarsela svolgendo diversi lavori domestici.

Giacomo viene poi a sapere dal notiziario che nel Burgundi si è verificato un colpo di stato con conseguente default finanziario, e il suo investimento si è quindi risolto nel fallimento più completo, privandolo pressoché di tutto, compreso il tesoretto di Giovanni, che il maggiordomo gli aveva affidato fino al suo pensionamento.

Dolores, infuriata con Giovanni, decide di tornare in Venezuela, mentre Giovanni e Giacomo finiscono in mezzo alla strada, sebbene la direttrice della banca del secondo, Assia, si dica interessata al progetto di finanziamento che questi le sottopone, chiedendo però due settimane di tempo per pensarci.

Aldo decide quindi di ospitarli a casa della madre. Giovanni e Giacomo scoprono quindi che Aldo è sonnambulo e che è stato lasciato sull’altare dalla sua promessa sposa. Cercando una soluzione a tutti i loro problemi, Giovanni e Giacomo scoprono che Aldo imita piuttosto bene la parlata tipica turca, allora decidono di travestirlo come un ricco petroliere azero conosciuto tempo prima da Giacomo, un certo Samir Uzmin, e presentarlo come tale ad Assia, per convincerla delle garanzie economiche dell’affare che Giacomo vorrebbe proporle.

Aldo, nelle vesti del petroliere, fa colpo su Assia e tutto sembra andare per il meglio; Giacomo, Aldo e Calcedonia, ormai una sorta di famiglia allargata, riescono inoltre ad aiutare Giovanni a fare la pace con Dolores. Il giorno dopo Giacomo si reca in banca da Assia per ricevere il finanziamento, ma qui scopre la verità: Aldo, la sera prima, si è rifiutato di fare l’amore con lei per cominciare a decidere di testa sua. Appena Aldo e Giacomo cominciano a litigare, Giovanni scopre che Calcedonia è morta. Giacomo, deciso a trovare i soldi per il funerale e per il matrimonio di Giovanni, vende allora una rarissima copia originale del Porto Sepolto di Giuseppe Ungaretti in suo possesso, che ha improvvisamente perso valore.

I tre, con quei pochi soldi, riescono ad acquistare comunque tutto il necessario optando per articoli molto economici, e nello stesso giorno del ritorno di Dolores, si fanno sia il funerale di Calcedonia sia il matrimonio tra Giovanni e Dolores nel cortile della ex villa di Giacomo, nonostante la zona fosse sotto sequestro.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il cast completo

Di seguito l’elenco completo degli attori e dei rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo / Samir Uzmin

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Dott. Giacomo Maria Poretti

Giuliana Lojodice: Calcedonia

Francesca Neri: Assia

Sara D’Amario: Camilla

Massimo Popolizio: padre Amerigo

Rosalia Porcaro: Samantha

Guadalupe Lancho: Dolores

Giovanni Esposito: poliziotto dell’aeroporto

Christian Ginepro: burocrate

Chiara Sani: Luana

TUTTE LE NOTIZIE DI TV