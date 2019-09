GP Monza 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1

GP MONZA 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 8 settembre 2019, torna il Mondiale di Formula 1 con uno dei Gran Premi più attesi della stagione, quello d’Italia, che si disputa sullo storico circuito di Monza.

Ma dove vedere il Gp di Monza 2019 in tv? E in live streaming? E in chiaro? Quali sono gli orari di prove e gara? Ecco tutti i dettagli.

La Ferrari non vuole sfigurare nel Gran Premio di casa, nonostante la distanza in classifica con le Mercedes e in particolare con Hamilton sia diventata piuttosto ampia. A dare una piccola speranza ai tifosi della Rossa è stata la vittoria del giovane Leclerc sul circuito del Belgio.

Un risultato che dà morale e spinge le Ferrari a fare bene a Monza già dalle qualifiche. Come sempre ci si attende una grande presenza di pubblico, la classica marea rossa che ogni anno invade il Gp d’Italia, uno dei più belli al mondo.

Appuntamento dunque a domenica 8 settembre 2019 con la partenza del Gp di Monza 2019, prevista per le ore 15.10.

Gp Monza 2019 streaming e diretta tv: dove vederlo

Come sempre la Formula 1 è una grande esclusiva dei canali Sky. La quattordicesima tappa del Mondiale 2019 è visibile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), ma anche in chiaro per tutti su Tv8. La gara, con partenza dalle 15.10 di domenica 8 settembre 2019, è visibile anche sul canale Sky Sport Uno, canale 201.

La telecronaca è affidata come sempre a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Dal paddock Federica Masolin accompagnata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. L’analisi tecnica, con lo Sky Sport Tech, è affidata a Matteo Bobbi. Inoltre gli abbonati a Sky Q dotati di una tv compatibile possono seguire il Gp di Monza 2019 con la qualità del 4K HDR.

Non solo. Chi non è abbonato a Sky può seguire il Gran Premio anche in differita in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Appuntamento per il Gran Premio d’Italia in diretta domenica 8 settembre alle ore 15.10.

Gp Monza 2019 streaming: orari tv (Sky e Tv8)

Il Gp di Monza 2019 va in onda in diretta su Sky. Partenza della gara domenica alle 15.10 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche in chiaro su Tv8.

Questo il dettaglio degli orari tv:

Venerdì 6 settembre:

ore 11.00: Prove libere 1 – diretta su Sky SportF1 HD

ore 15.00: Prove libere 2 – diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 7 settembre:

ore 12.00: Prove libere 3 – diretta su Sky SportF1 HD

ore 15.00: Qualifiche – diretta su Sky SportF1 HD (in replica alle ore 18.00, 20.30 e 24.00)

Domenica 8 settembre:

Gran Premio: ore 15:10 – diretta su Sky SportF1 HD, Sky Sport Uno HD e Tv8

GP Monza 2019 streaming live: Sky Go

Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio d’Italia anche in live streaming, su Sky Sport F1 HD che come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go.

Il servizio di streaming consente di vedere le trasmissioni in ogni luogo sul proprio Pc o Mac, ma anche su smartphone o tablet. I sistemi operativi compatibili per Pc sono Windows 7 o superiori e per un dispositivo apple invece MAC OSX 10.9 o superiori.

GP Monza 2019 streaming: in chiaro tv gratis (Tv8)

Come spiegato, in chiaro, quindi senza abbonamento, è possibile seguire in diretta il Gp d’Italia 2019 attraverso Tv8, con la gara in programma alle 15.10. Tv8 è un canale televisivo privato edito da una società appartenente al gruppo Sky Italia, disponibile al numero 8 del vostro telecomando.

IL CALENDARIO DEI GP DELLA FORMULA 1