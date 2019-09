Gossip news: le ultime notizie di oggi 8 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, domenica 8 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Ennesimo sgarbo di Meghan Markle: preferisce Serena Williams e la finale degli Us Open alla Regina

La Duchessa di Sussex non è andata a Balmoral a trovare Elisabetta II, ma è partita da sola per gli Stati Uniti. L’ex attrice venerdì 6 settembre ha preso un volo per New York dove ha voluto assistere alla finale femminile degli Us Open di sabato sera.

Meghan quindi ha preferito l’importantissima partita di tennis della sua amica alla visita in Scozia dalla Regina. Il piccolo Archie è rimasto a casa.

Il doppio sgarbo di Chiara Ferragni e Fedez a Giulia De Lellis

Ed eccoci alla seconda puntata della “sit com” social tra Chiara Ferragni, Fedez e Giulia De Lellis. Dopo l’epic fail della fashion blogger che aveva postato sul blog The Blonde Salad un costume sponsorizzato dalla rivale Giulia De Lellis (per poi cancellarlo subito dopo), si torna a parlare del magico trio molto seguito sul web.

Chiara Ferragni e la gaffe su Giulia De Lellis: ecco cosa è successo davvero

La notizia questa volta riguarda più Fedez, la nota pr Francesca Casarino, ufficio stampa di importanti personaggi tra cui appunto il rapper milanese, ha condiviso infatti una storia su Instagram contro Giulia De Lellis. A diffondere il gossip è il sito Dagospia. [QUI L’ARTICOLO COMPLETO]