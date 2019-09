Finlandia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

FINLANDIA ITALIA STREAMING TV – Stasera, domenica 8 settembre 2019, alle ore 20,45 Finlandia e Italia scendono in campo al Tampere Stadion di Tampere per la sesta giornata della fase di qualificazione a Euro 2020.

Dove vedere Finlandia Italia in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte sulla partita nel dettaglio:

Finlandia Italia: dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Finlandia e Italia sarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 del vostro telecomando del digitale terrestre o 501 per vedere la partita in HD).

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Finlandia Italia è fissato alle ore 20,45 di oggi, domenica 8 settembre 2019.

Finlandia Italia: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Finlandia e Italia sarà visibile gratis su RaiPlay.it, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv di Stato su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate salvo registrazione via mail o social network (Facebook).

Solo RaiPlay? No. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

Armenia Italia streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le probabili formazioni di Finlandia e Italia per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020:

Finlandia Italia streaming: i convocati di Mancini

Di seguito l’elenco completo dei convocati del ct Roberto Mancini per la sfida contro la Finlandia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).