FINLANDIA ITALIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Finlandia e Italia, gara valida per la sesta giornata della fase di qualificazione a Euro 2020, in programma oggi alle ore 20,45.

PRE PARTITA

Finlandia e Italia tornano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio d’inizio della sfida valida per le qualificazioni a Euro 2020

Le squadre scendono in campo per il riscaldamento pre partita

Comunicata la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida contro la Finlandia. Ecco le scelte di Roberto Mancini:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini

Le squadre sono allo stadio

Ci siamo: oggi, domenica 8 settembre 2019, alle ore 20,45 l’Italia di Roberto Mancini affronta a Tempere la Finlandia, gara valida per la sesta giornata della fase di qualificazione a Euro 2020. In palio la vetta del girone. La squadra di Mancini guida il gruppo J a punteggio pieno con 15 punti, 3 lunghezze sopra la Finlandia. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale. Seguite le sfida con noi!

Finlandia Italia diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Finlandia e Italia per la partita in programma oggi? Chi giocherà dal primo minuto? Ecco i probabili undici delle due squadre:

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen.

All. Kanerva

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.

All. Mancini

Finlandia Italia: le statistiche

Le trasferte italiane nel paese scandinavo sono state tutte vittoriose da 100 anni a questa parte. Né una sconfitta, né un pareggio in Finlandia da oltre un secolo, computo a cui si deve aggiungere un solo gol subito nei 12 precedenti (rete indolore visto il 6-1 finale). Un pareggio fu invece fatale all’Italia nel 1975, perché lo 0-0 con i finlandesi costò gli Europei a quella nazionale. La squadra di Mancini guida il gruppo J a punteggio pieno con 15 punti, 3 lunghezze sopra la Finlandia a 12 che a sua volta precede Bosnia a 7 e Armenia a 6. L’Italia, a prescindere dal risultato, non è a rischio qualificazione.

Finlandia Italia diretta live: le parole di Roberto Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Finlandia. Queste le sue parole: “Sarà una partita tosta, per ora la più difficile perché arriva in un momento delicato come può essere l’inizio della stagione. La Finlandia ha una condizione fisica migliore, in questo stadio non subisce gol da cinque partite e sta meritando il secondo posto. Sarà delicata, ma siamo venuti qui per vincere anche noi”.

“Sicuramente faremo dei cambi. Pellegrini può giocare, ma più in mezzo al campo che davanti. C’è da valutare la stanchezza, ho ancora due allenamenti e vediamo anche come stanno Belotti, Chiesa e Bernardeschi. Giocare due partite di seguito dopo aver affrontato due viaggi così è abbastanza pesante”.

Finlandia Italia diretta live: i convocati di Mancini

Ecco la lista completa dei 26 convocati da Roberto Mancini per le sfide contro Armenia e Finlandia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

Finlandia Italia diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere la partita in tv e live streaming? La sfida tra Finlandia e Italia è in programma alle ore 20,45 di oggi, 8 settembre 2019, e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai vari protagonisti.

La partita sarà trasmessa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) RaiPlay.it.

