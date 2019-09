Il Comune di Genova sponsorizza l’evento dello scrittore che deride le donne sfregiate con l’acido

Il Comune di Genova finanzierà lo show di Davide Stasi, l’autore che afferma che “le leggi sullo stalking sono diventate arma di distrazione di massa da parte di donne astute e spregiudicate”. L’evento si chiama “Aperitivo con lo stalker” e sulla locandina c’è il logo del Comune guidato dal sindaco Marco Bucci. Si tratta di un sostegno istituzionale ad un autore controverso, che ha spesso lanciato pubblicamente messaggi offensivi nei confronti di donne vittime di violenza fisica e psicologica.

A dare la notizia il quotidiano La Repubblica, con un articolo firmato da Marco Preve.

Davide Stasi e il Comune di Genova tra i finanziatori

L’incontro, previsto per il 20 settembre nel Castello di Nervi, ha ricevuto il supporto finanziario del Municipio di Levante, quello di Francesco Carleo di Fratelli d’Italia, già indagato per apologia di fascismo a causa dei suoi post inneggianti al totalitarismo. L’obiettivo della presentazione, come si legge nel sottotitolo, è quello di denunciare come “gli uomini siano incastrati a norma di legge”.

Lo scrittore e blogger genovese Davide Stasi è il creatore di un sito, pagina Facebook e libro intitolati “Stalker sarai tu” in cui spesso si scaglia contro le donne e contro la recente legge sullo stalking.

Le pubblicazioni di Davide Stasi contro le donne

Tra gli ultimi post di Stasi sulla sua pagina Facebook ce ne è anche uno su Lucia Annibali, la donna sfregiata con l’acido dal compagno e divenuta ormai un simbolo di rinascita.

Le idee del blogger genovese

“Nella maggioranza dei casi la legge sullo stalking ha danneggiato in diversa misura persone innocenti, o persone perseguibili per altri reati che non gli atti persecutori”, spiega Stasi sulle sue pagine social.

Secondo lui, la legge sarebbe stata pensata “essenzialmente per rispondere a una pressione proveniente dalla cronaca, dalle rappresentazioni mediatiche, dalla necessità di acquisire consenso politico ed elettorale e dall’esigenza di alimentare un ricco business legato alle cause di separazione e ai cosiddetti “centri antiviolenza”.

Stasi cita poi dei dati: “Tre uomini su cinque vittime di stalking, sette su dieci di violenza fisica, quattro su cinque di violenza psicologica ed economica e due su cinque di violenza sessuale. Con una proiezione sul livello nazionale stimata in quasi 8 milioni di uomini vittime di violenza per mano femminile”. Di questa indagine non viene però citata la fonte e su internet non si trova nessun riscontro.

Le proteste sui social

Non tutti i genovesi hanno accolto positivamente l’evento. Sui social sono già partite le prime proteste e richieste al sindaco di togliere il logo ufficiale dallo show.

Fra queste quelle di un gruppo di avvocatesse, come Alessandra Volpe, membro del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.

Il contesto

Il finanziamento dell’incontro di Stasi arriva in un momento particolarmente delicato: i femminicidi sono infatti un problema sempre più serio in Italia. Il brutale omicidio di Elisa Pomarelli a Piacenza è solo l’ultimo dei casi di efferata violenza nei confronti delle donne.