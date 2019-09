Fedez pubblica una foto bollente di Chiara Ferragni su Instagram

Fedez ha pubblicato su Instagram una foto privata con la moglie Chiara Ferragni davanti allo specchio. La fashion blogger indossa solo un mini slip in pizzo rosa. Nello scatto Chiara è decisamente “piccante”.

Chiara Ferragni e Fedez sono appena tornati dalla Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della quale l’imprenditrice digitale ha presentato il suo documentario Chiara Ferragni Unposted.

La foto bollente postata da Fedez ha fatto il pieno di like. Ma oltre ai cuoricini, come spesso accade alla coppia, la foto ha attirato anche commenti negativi e polemiche: “Ma non vi vergognate avete anche un figlio. Vergogna”, scrive un utente.

Ma, per fortuna, ci sono anche follower che fanno dell’ironia: “Facciamo cambio vita per un giorno? Fedez per favore”.

