Apple, è in arrivo un iPhone a basso costo: l’indiscrezione dal Giappone

La Apple ha in programma una nuova strategia aziendale: far uscire un nuovo iPhone a basso costo e più economico, che possano permettersi “tutti” (o quasi). L’indiscrezione arriva dal quotidiano giapponese Nikkei: Apple deve infatti riguadagnare quote nel mercato globale degli smartphone, dove ormai risulta terza, preceduta da Samsung e Huawei.

I prezzi più accessibili potrebbero invogliare un maggior numero di persone ad acquistare il prodotto. La prossima settimana l’azienda svelerà i suoi nuovi modelli ma il nuovo smartphone low-costo è previsto in primavera. Il melafonino economico sarebbe il degno erede dell’iPhone SE, uscito nel 2016 al costo di 400 dollari. Il costo previsto infatti non dovrebbe superare i 400 euro e l’uscita sarà in primavera.

Il prodotto potrebbe rilanciare l’azienda, sia in Cina che negli altri mercati emergenti, entrando in concorrenza con società competitive soprattutto sui “prezzi” di fascia media come Samsung e Huawei.

I consumatori infatti stanno iniziando a risparmiare sul superfluo e spesso si tengono un telefono anche per molti anni senza sentire il bisogno di comprare ogni anno un nuovo modello di cellulare.

Le dimensioni dello schermo dovrebbero essere circa 4,7 pollici, come l’iPhone 8 del 2017. Il 10 settembre saranno svelati i nuovi modelli iPhone 11, 11 Pro e 11 Max.

