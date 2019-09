Stasera in tv 7 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 7 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 7 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Techetechetè Superstar – Mike Bongiorno

Questa sera su Rai 1 va in onda l’appuntamento del sabato con Techetechetè Superstar. Questa volta la puntata speciale del preserale più seguito d’Italia, trasmesso in prima serata, sarà dedicato al re dei quiz, Mike Bongiorno.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S

Questa sera su Rai 2 nuovo appuntamento con N.C.I.S. La puntata che verrà trasmessa in prima serata si intitola La regola numero dieci.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Bleed – Più forte del destino

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori un film sportivo per la regia di Ben Younger, Bleed – Più forte del destino.

Trama: Il film racconta l’esaltante storia del pugile Vinny Pazienza. Reduce da un terribile incidente, il tenace campione non si arrende e torna sul ring per combattere un match leggendario

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Una vita

Su Rete 4 stasera torna la soap opera Una vita.

STASERA IN TV 7 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Mike Day

Su Canale 5 questa sera va in onda uno speciale tutto dedicato a Mike Bongiorno, a 10 anni dalla scomparsa dell’amato conduttore televisivo.

GUIDA TV 7 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – CSI

21:20 – Home – A casa

Su Italia 1 questa sera va in onda un film di animazione del 2015 per la regia di Tim Johnson, Home – A casa.

Trama: La Terra è stata conquistata dalla razza aliena Boov, gli esseri umani sono stati collocati altrove e i nuovi abitanti stanno riorganizzando il pianeta. È su questo sfondo che si svolgono le avventure di Tip, una ragazza molto coraggiosa e intraprendente, e di Oh, un Boov bandito dai suoi simili.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 7 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

21:15 – Little Murders – Il gatto e il topo

Questa sera su La7 torna Little Murders, con l’episodio intitolato Il gatto e il topo.

PROGRAMMI TV 7 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:30 – Agnelli

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di Agnelli, un documentario che racconta la vita di Gianni Agnelli, la quale coincide per alcune fasi con lo sviluppo della città di Torino e dell’Italia intera.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I mercenari 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film I mercenari 2.

Trama: Durante una pericolosa missione nell’Europa dell’Est voluta da Mr. Church, Tool viene assassinato da un gruppo di sanguinari combattenti alle dipendenze di un terrorista disposto a cambiare l’assetto geopolitico del mondo intero con sei chili di plutonio pronto ad esplodere. I suoi compagni, i mercenari al servizio della Cia guidati da Barney Ross, a cui si sono aggiunti i due nuovi membri Billy Timmons e Maggie, giurano di vendicarsi un giorno dell’omicidio e lavorano affinché ogni minimo dettaglio sia ben pianificato. La rivalsa per i mercenari arriverà dopo una lunga scia di distruzione tra le fila delle forze nemiche.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 7 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – X Factor: tutta un’altra giuria Su Sky Uno questa sera va in onda uno speciale di X Factor per presentare la giuria della nuova edizione che inizierà il prossimo 12 settembre.