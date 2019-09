Serena Petralia Miss Sicilia: chi è la seconda classificata a Miss Italia 2019

Dopo un testa a testa nord-sud, a trionfare alla 80esima edizione di Miss Italia è stata la lombarda Carolina Stramare, la quale ha prevalso sulla siciliana Serena Petralia.

Era arrivata molto vicina alla vittoria la Miss Sicilia originaria di Taormina, ma alla fine la corona di più bella d’Italia è stata data – dopo un ripescaggio da parte della giuria presieduta da Gina Lollobrigida – alla ventenne numero 3 di Vigevano, in provincia di Pavia. Ma chi è Serena Petralia, la seconda classificata di Miss Italia 2019? Vediamo qualche curiosità sulla bellissima ragazza, mora come la vincitrice, che nella splendida Noto aveva conquistato la fascia di più bella della Sicilia dopo che nella scorsa edizione era stata della messinese Elisabetta Lucchese.

Serena Petralia | Chi è

Ventenne come la vincitrice dello storico concorso Carolina Stramare, Serena Petralia è – come già anticipato – nata a Taormina. Con un altezza di 1,74 cm e dei magnetici occhi scuri, Serena è del segno della Vergine e, raccontandosi, si è definita “una ragazza sincera, forte e determinata”. “Non mi preoccupo di ciò che pensano gli altri di me e cerco sempre nuove opportunità per crescere e migliorarmi”, ha detto Serena, vice-reginetta della kermesse che lavora come modella da quando ha 14 anni.

Il suo sogno è quello di affermarsi nel mondo della moda e del cinema, motivo per cui ha deciso di tentare il concorso più famoso del Belpaese. Il suo motto? “amor fati”, il cui significato è “accettare gioiosamente e amare il proprio destino a cui nessuno può sottrarsi”. Anche se è originaria di una terra dove non mancano prelibatezze culinarie, il piatto preferito di Serena Petralia è la pasta alla carbonara.

Nel 2015 ha inoltre partecipato a Miss Mondo, riuscendo ad essere classificata tra le prime 10: la sua è una bellezza tipica delle ragazze del Sud, con capelli e occhi scuri e un fascino tutto mediterraneo. Solo lo scorso 8 agosto aveva trionfato a Cefalù, riuscendo a prenotarsi le finali regionali e, undici giorni dopo, ha poi continuato la sua scalata vincendo a Gela la fascia di Miss Miluna della Sicilia Ovest e assicurandosi l’accesso alle semifinali nazionali di Miss Italia.

Serena Petralia | Instagram

La seconda classificata a Miss Italia 2019 ha un profilo Instagram molto seguito (più di 11mila follower) dove la bellissima Serena pubblica scatti sia di lavoro – come modella – che la immortalano in momenti di vita privata.