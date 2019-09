Un fotografo ha immortalato uno scoiattolo mentre odora dei fiori di campo

Delle splendide – ma soprattutto tenere – fotografie scattate da Dick van Duijn, fotografo naturalista 34enne, ritraggono una scoiattolo di terra mentre annusa dei fiori di campo a Vienna, in Austria.

In realtà il piccolo e simpatico mammifero, anche se sembra proprio apprezzare il profumo dei fiori, è in questi scatti intento nella ricerca del fiore “più gustoso”: infatti è possibile vedere l’animale piegare lo stelo per avvicinarlo maggiormente alla sua faccia e, in seguito, assaggiarlo con un morso.

Van Duijn ha poi immortalato lo scoiattolo mentre annusava fiori diversi: “Ero davvero felice dopo aver scattato queste foto”, sono state le parole soddisfatte di van Duijn.