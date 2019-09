Roger Waters su Matteo Salvini: “Grazie a Dio se n’è andato”

“Matteo Salvini? Grazie a Dio se n’è andato”: è il commento espresso alla Mostra del Cinema di Venezia da Roger Waters, nel corso della conferenza stampa di presentazione del film ‘Us+Them’, ieri, venerdì 6 settembre. Il cofondatore dei Pink Floyd ha parlato delle sfide che riguardano il riscaldamento globale e la sostenibilità ambientale e nel suo intervento ha citato anche il leader della Lega che un mese fa ha rotto l’alleanza di governo con il M5S.

“Confesso di sapere poco sulla nuova coalizione. So qualcosa su Salvini. Grazie a Dio se n’è andato. Almeno per un po’”, ha detto Rogers. “Ci potrebbe essere – ha poi proseguito il 76enne cantautore britannico – una recrudescenza di neofascismo in Italia, ora che sta risorgendo un po’ ovunque in Europa. Sappiamo di Boris Johnson nel Regno Unito, ma anche della Polonia e dell’Ungheria continuano a distruggere il nostro pianeta senza pensare ai bambini e alle generazioni che verranno. Se non ci mettiamo assieme e resistiamo alle nuove forze neofasciste e neoliberiste che stanno facendo collassare il nostro pianeta, non rimarrà niente per i nostri figli. Ecco cosa penso”.

‘Us+Them’, ‘Noi e loro’, come una sua canzone del 1973, è un film-concerto presentato fuori concorso a Venezia, nelle sale solo dal 7 al 9 ottobre. Il film è la riproposizione di una tappa del tour mondiale 2017-2018 di Waters, brani leggendari con i Pink Floyd e dal suo ultimo lavoro da solista, ‘Is This The Life We Really Want?’.