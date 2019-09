Previsioni meteo di oggi, 7 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 7 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 7 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi sabato 7 settembre 2019 | NORD

Anche oggi al Nord ci saranno temporali e piogge, che seguiranno il maltempo di ieri con tanto di allerta gialla in alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto). Soprattutto sulle coste venete e sull’Emilia-Romagna sono attese quindi precipitazioni al mattino, con miglioramenti pomeridiani.

Nelle altre zone, ci saranno molte nubi sulle aree alpine, appenniniche e sul territorio del Friuli, dove non mancheranno anche deboli rovesci che si intensificheranno nel pomeriggio sulle zone più alte. Cielo poco nuvoloso altrove. Peggioramenti in arrivo a fine giornata sulle aree pianeggianti e pedemontane di Piemonte, Lombardia e Veneto, oltre che sulla Liguria.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro ci saranno molte nubi, con rovesci e temporali diffusi in quasi tutte le regioni. Nel pomeriggio, poi, la situazione migliorerà, anche se in serata resisteranno locali addensamenti sull’area appenninica.

Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna.

SUD E SICILIA

Le previsioni meteo di oggi, sabato 7 settembre, nel Sud Italia prevedono rovesci e temporali sulle regioni tirreniche, soprattutto al mattino. Tra pomeriggio e serata, poi, ci sarà un graduale miglioramento.

Sulla Sicilia invece si attende bel tempo, con ampio soleggiamento nonostante qualche nube che interesserà soprattutto il settore settentrionale dell’isola.

Previsioni meteo oggi sabato 7 settembre 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in calo su Lombardia orientale, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia occidentale e tutto il centro Italia. In rialzo sul Nord e stazionarie altrove.

Le massime, invece, saranno in grande aumento al Nord, mentre la differenza rispetto a ieri sarà più moderata sulle regioni centrali peninsulari. In lieve diminuzione sulle coste meridionali, sia tirreniche che adriatiche, e stazionarie altrove.

VENTI

Le previsioni meteo di oggi prevedono venti da moderati a forti di maestrale su Sicilia e Sardegna, venti forti orientali sulle coste adriatiche settentrionali e venti moderati orientali sul resto delle coste del Centro. Venti deboli meridionali sulle regioni ioniche, variabili altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 7 settembre 2019 | MARI

Per quanto riguarda i mari, sarà da agitato a molto agitato il mare di Sardegna, che si calmerà poi dalle prime ore del pomeriggio. Da molto mossi ad agitati il canale di Sardegna e il mar Ligure, da mossi a molto mossi il Tirreno, lo stretto di Sicilia e l’alto Adriatico. Poco mossi i restanti bacini.

