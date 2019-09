Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 7 settembre 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, Quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, sabato 7 settembre 2019:

M5S al governo: nessuna modifica alla Quota 100

Da quando si è concluso l’accordo tra Pd e M5S per la nascita di un governo Conte bis circola l’interrogativo su Quota 100 e possibili modifiche. Ma gli esponenti del Movimento garantiscono che la misura che consente il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione non verrà toccata. In un’intervista pubblicata ieri, venerdì 6 settembre, sul Corriere della Sera il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha dichiarato: “Questo governo volterà pagina rispetto alla scelta di anteporre le convenienze personali al bene del Paese”.

Poi ha sottolineato: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 non si toccano, garantisco. Abbiamo sempre trovato coperture solide alle nostre proposte”.

Pensioni news, le ipotesi su Quota 100

Non è chiaro se con il governo Conte 2 arriverà uno stop anticipato per Quota 100, strumento che consente il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione era stato voluto dalla Lega nel contratto del governo uscente. Condivisa dal Movimento 5 Stelle, con la nascita del nuovo esecutivo, Quota 100 potrebbe essere ridimensionata, anticipando di un anno la scadenza prevista nel 2021. Quota 100 potrebbe quindi finire un anno prima (leggi qui l’articolo completo a proposito delle possibili novità su Quota 100).

Tutti i dettagli su cosa succederà a Quota 100 con il governo M5S-Pd

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: