Papa Francesco preso d’assalto dai giovani in Madagascar | VIDEO

Durante la sua visita in Madagascar Papa Francesco è stato letteralmente “preso d’assalto” dai giovani e trascinato in un ballo. È accaduto sopra il palco nel campo diocesano di Soamandrakizay.

Al termine della veglia il Pontefice si è avvicinato ai giovani coristi per poterli salutare individualmente e tutti i ragazzi lo hanno circondato per abbracciarlo, stringergli la mano e alcuni cercavano di tirargli la mantellina. Poi tutti i giovani si sono messi a danzare, coinvolgendo e “trascinando” nel ballo il Papa che non si è sottratto a questo entusiasmo e gioia travolgenti.

In pratica i ragazzi pogavano facendo sobbalzare il Papa.

Gli addetti alla sicurezza hanno dovuto faticare per liberare Francesco e accompagnarlo all’altra parte del palco per poter uscire.