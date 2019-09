Oroscopo Paolo Fox oggi | 7 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 7 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso di questo fine settimana avrete l’occasione, decisamente attesa, di affrontare alcune importanti questioni. Nel parlarne con i diretti interessati – il partner, gli amici, i colleghi o la famiglia – tanti nodi verranno al pettine: se sentite di avere delle ragioni da far valere, non tiratevi indietro. Su lavoro, in particolare, è un momento da sfruttare: avete delle idee brillanti, ma non pensate che sarà semplice tramutarle in progetti concreti: dovrete sgomitare!

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno vivranno un sabato decisamente positivo. Una buona influenza della Luna nel segno, infatti, assicurerà ai Capricorno dei presagi astrali davvero ottimi: soprattutto sotto il profilo dell’amicizia, avrete modo di stringere nuove mani e rafforzare vecchi legami che si erano un po’ raffreddati. Partner e famiglia, inoltre, saranno oggetto delle vostre attenzioni. Troverete anche del tempo da dedicare al lavoro: preferirete la calma fuori dall’ufficio e ne approfitterete per concentrarvi ed essere molto produttivi in poche ore.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 settembre 2019, ci saranno emozionanti soddisfazioni. In particolare gli astri hanno belle notizie per i single: in questo fine settimana troverete finalmente il coraggio di dichiararvi a qualcuno per cui provate dei sentimenti da tempo e, visto che le stelle sono dalla vostra parte, è il momento di osare senza timori.

PESCI

Cari Pesci, in questo sabato una bella notizia vi farà avere un ottimo umore per tutto il giorno e vivere delle ore davvero entusiasmanti. Era da tempo che non vi sentivate così, quindi godetevela al massimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 7 settembre

Il segno più fortunato di oggi, 7 settembre 2019, secondo l’astrologo è quello dell’Acquario: ottime notizie in arrivo per i single in una giornata all’insegna di soddisfazioni e buonumore.