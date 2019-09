Oroscopo Paolo Fox oggi | 7 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 7 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo vi suggerisce di iniziare a fare grandi progetti per il vostro futuro. E con “grandi” non si intende progetti che riguardano solo la vostra carriera e sviluppo professionale, ma anche il vostro privato; non potete pensare di dedicarvi solo ai vostri interessi, ma dovete concentrarvi anche su quelli delle persone a voi più care.

VERGINE

Cari Vergine, Paolo Fox per la giornata di oggi prevede una bella ripresa per quanto vi riguarda. In questa settimana avete spinto al massimo sull’acceleratore e, nonostante la grande fatica, avete portato a casa delle belle soddisfazioni. Dopo tutti questi sforzi, però, vi meritate un bel week end di relax assoluto e tanto divertimento. Lasciatevi andare.

BILANCIA

I nati sotto il segno della Bilancia – secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox – avranno di fronte a loro una giornata molto particolare. Una serie di novità e sorprese vi piomberanno addosso senza darvi tempo di riprendere fiato, ma si tratterà di tutte cose positive; non temete, quindi, di varcare orizzonti nuovi e di camminare fuori dal vostro seminato.

SCORPIONE

Gli Scorpione in questo fine settimana, che si prevede come molto positivo, avranno finalmente del tempo da dedicare all’amore o comunque a una persona molto speciale. Fatevi coccolare, perché ultimamente avete attraversato un mare in tempesta con una piccola barca e senza equipaggio: ve la siete cavata da soli e adesso siete più forti e stabili di prima. Belle notizie per quanto riguarda il campo professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 7 settembre

Il segno fortunato di oggi 7 settembre 2019 è sicuramente quello della Bilancia. Dopo un periodo piatto passerete una giornata all’insegna di emozioni positive, ma la cosa importante sarà uscire un po’ fuori dal seminato!