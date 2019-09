Oroscopo Paolo Fox domani | 8 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 8 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, qualcuno si impegnerà molto per farvi uscire fuori dai gangheri, cercando di andare a punzecchiare proprio lì dove siete più suscettibili. Quale migliore soddisfazione da prendersi se non evitando di fare il suo gioco? Rispondete con un sorriso a tutte le provocazioni e uscirete vittoriosi da questa giornata.

CAPRICORNO

L’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede per il Capricorno una giornata in cui riflettere e mettere in calendario dei nuovi obiettivi professionali. Fortunatamente l’energia proprio non vi manca e nemmeno l’ambizione: puntate più in alto di quanto siete già abituati a fare, è il momento di inedite scalate.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI FOX DAL 2 ALL’8 SETTEMBRE 2019

ACQUARIO

L’oroscopo di Paolo Fox di domani per l’Acquario prevede una giornata in cui cederete a vizi e stravizi. Un particolare appetito vi porterà a spizzicare qui e lì tutto il giorno e ad abbuffarvi di prelibatezze non proprio sane. Sarà l’autunno in arrivo ad avervi stimolato? Al mattino, almeno, andate a correre un po’ per sentirvi meno in colpa in serata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

La Luna in Capricorno, cari Pesci, vi stimolerà e incoraggerà a dichiararvi a qualcuno a cui tenete e che vi intimidisce molto. Anche se qualcuno vi dirà di lasciar perdere e che le possibilità di successo sono poche, voi andate dritti per la vostra strada. Male che vada, sarete comunque stati sinceri.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato dell’8 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente il Capricorno. Secondo le previsioni delle stelle per questo segno, infatti, avrete modo di soddisfare parecchie ambizioni finora rimaste nascoste nel profondo del vostro animo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E CAPRICORNO