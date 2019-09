Oroscopo Paolo Fox domani | 8 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 8 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Amici del Leone, spesso siete persone molto abitudinarie che compiono diversi sforzi per opporsi a dei cambiamenti necessari. Non vorrete mica vedere appiattirsi la vostra verve artistica? O soccombere a una routine stazionaria già da settembre, il lunedì dell’anno? Paolo Fox suggerisce di accettare di buon grado le trasformazioni che stanno per investirvi.

VERGINE

Per la Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata di piena disintossicazione. Che significa piena? Che comincerete con il pulire a fondo la vostra casa, per poi passare a un ripulisti di pensieri negativi che affollano la vostra mente da un po’. Un ondata di ossigeno verrà liberata e porterà a termine il tutto.

BILANCIA

Amici della Bilancia, la Luna in Capricorno in trigono ad Urano vi inviterà ad uscir fuori dal vostro seminato, a mettervi un po’ alla prova, a sfidare nuove correnti e a testare la vostra resistenza. Non prendetela come una giornata stressante, ma come l’occasione per rinnovarvi, anche agli occhi del partner.

SCORPIONE

L’oroscopo di Paolo Fox di domani per lo Scorpione prevede una giornata densa di imprevisti. Se vi innervosirete farete la cosa peggiore: è suggerito, al contrario, un approccio pragmatico e disteso, in modo tale da non cedere al nervosismo e arrivare a sera con il sorriso e, chissà, forse anche qualche novità.

Il segno fortunato dell’8 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani è sicuramente la Vergine, che vivrà una domenica detox: dalla casa fino ai pensieri, avrete molte cose da “riordinare” e “spolverare”.

