Oroscopo Paolo Fox domani | 8 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 8 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, ci sono quelle domeniche un po’ malinconiche dove uno si mette a riflettere sul senso della propria vita vero? Ecco, state per viverne una di questo genere. Nella vostra testa si alterneranno pensieri e riflessioni su diverse questioni e, forse, con lo sguardo rivolto a una finestra riuscirete a trovare soluzioni ad alcuni problemi e preoccupazioni che non vi lasciano in pace da mesi.

TORO

Per il Toro, invece, l’oroscopo di Paolo Fox prevede una domenica 8 settembre all’insegna delle scelte istintive, che però questa volta vi porteranno esattamente dove volete andare. Non sempre, quando agite di getto, riuscite ad ottenere il meglio, anzi, ma stavolta c’è la Luna in Capricorno a proteggervi da qualsiasi conseguenza negativa delle vostre azioni.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, dovete fare molta attenzione in questa domenica perché sarete tentati di infilarvi in qualche strana situazione dalla quale è meglio stare alla larga. Non potete tuffarvi in un punto senza controllare se sotto ci sono o no gli scogli. Non sottovalutate i rischi.

CANCRO

Amici del Cancro, la Luna è in opposizione al vostro segno e in trigono ad Urano, ma secondo le previsioni non sarà una giornata negativa per voi. Anzi. Finalmente troverete il coraggio di attuare una serie di cambiamenti. Siete degli idealisti e volete essere il cambiamento che volete vedere nel mondo. Intanto fate la vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato dell’8 settembre

Il segno più fortunato di domani è sicuramente il Cancro, che sarà ispirato ad attuare una serie di importanti cambiamenti con questa Luna in opposizione.

