Oroscopo di oggi | 7 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia

OROSCOPO DI OGGI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Prevedere cosa succederà durante la giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, sabato 7 settembre 2019.

OROSCOPO DI OGGI TPI

Ariete

Amici dell’Ariete, la giornata di oggi sarà ricca di soddisfazioni per voi. Vi sveglierete in grande forma e vogliosi di spaccare il mondo. Accontentatevi però di vivere qualche momento di pura spensieratezza con il partner: questo è l’ultimo weekend completamente libero, prima che gli impegni lavorativi sommergano entrambi. Se siete single, invece, guardatevi bene da alcune persone che avete conosciuto da poco. Non sono quello che sembrano.

Toro

Per il Toro invece quello di oggi sarà un sabato un po’ difficile da affrontare, durante il quale prevarrà un po’ di tristezza per alcune occasioni perse di cui avete preso coscienza solo in un secondo momento. Il vostro weekend sarà in salita, ma non preoccupatevi eccessivamente. Accanto a voi ci saranno le persone che più vi vogliono bene.

Oroscopo di oggi: Gemelli

Amici dei Gemelli, buone notizie anche per voi. Questo fine settimana inizierà all’insegna di una bella notizia, che vi darà lo slancio per vivere un paio di giorni di grande felicità. Inoltre, vi toglierete diverse soddisfazioni sul lavoro, grazie anche al vostro dinamismo e alle vostre grandi capacità di adattamento. Se siete single, non è il momento per nuovi incontri. Siate prudenti e non tuffatevi in avventure senza senso.

Cancro

Anche per il Cancro è in arrivo un sabato 7 settembre sopra la media. L’oroscopo di oggi infatti prevede per voi una trepidante attesa per la settimana prossima, quando arriverà un momento speciale che attendete da tempo. Ma non state nelle mani in mano nell’attesa: datevi da fare fin da oggi perché tutto sia perfetto. Sul lavoro sono in arrivo nuove responsabilità e la cosa vi stimola molto.

Leone

Preparatevi, amici del Leone, perché questo sabato sarà leggermente impegnativo per voi. In questa settimana le stelle benevole vi hanno abituato bene, regalandovi momenti indimenticabili. In questo weekend invece faticherete un po’. Soprattutto nei rapporti personali. Bene invece nel lavoro, visto che il vostro intuito sarà finalmente premiato.

Oroscopo di oggi 7 settembre 2019: Vergine

Amici della Vergine, cosa vi succede? Non siete in grande forma, soprattutto a livello mentale. Siete afflitti da un pessimismo cosmico che non ha neanche una spiegazione: vedete tutto nero ed è difficile farvi cambiare idea. Utilizzate questo weekend per stare soltanto con le persone che vi danno sicurezze.

Bilancia

La Bilancia invece avrà entrambi i piatti pieni di buona fortuna. Raramente tutto va come volete voi, nelle vostre giornate. Oggi invece andrà proprio così: in amore tutto va a gonfie vele, soprattutto grazie al vostro innato romanticismo; sul lavoro, invece, ultimamente sono aumentate le cose da fare, ma anche le soddisfazioni economiche. State crescendo insieme ai colleghi e questo vi rende davvero molto felici.

Scorpione

Amici dello Scorpione, il vostro sabato 7 settembre 2019 non inizierà nel migliore dei modi. Una brutta notizia a inizio giornata rischierà infatti di buttarvi giù di morale, ma per fortuna gli amici e il partner riusciranno a farvi tornare il sorriso. Nel pomeriggio la situazione sarà migliore, fino a sera quando passerete dei momenti davvero molto tranquilli con le persone a cui volete più bene.

Oroscopo di oggi: Sagittario

Il Sagittario ha molto di cui sorridere oggi. L’oroscopo infatti prevede una giornata molto positiva, soprattutto in amore. Se avete passato un periodo di crisi con il partner, è il momento di metterselo definitivamente alle spalle. Se siete single, invece, la Luna vi regalerà una bella dose di sensualità: approfittatene.

Capricorno

Siete il segno del giorno voi del Capricorno. Le stelle infatti saranno tutte dalla vostra parte. È il momento giusto per fare progetti anche a lungo termine, sia in amore che in famiglia. Sul lavoro, attenti a qualche contrattempo che potrebbe farvi perdere credibilità agli occhi dei superiori: per fortuna sapete farvi trovare pronti a ogni evenienza.

Acquario

In questo sabato, per l’Acquario, regneranno noia e monotonia. Provate a non guastarvi l’umore per queste due giornate un po’ grigie, ma semplicemente cercate di approfittarne per rilassarvi e dormire.

Pesci

Dopo una serie di giornate particolarmente impegnative finalmente potrete riuscire a recuperare un po’ di energie. Qualche bella notizia vi darà poi quella scossa in più. Sabato e domenica molto positivi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.