Oroscopo Branko oggi 7 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 settembre 2019.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Ariete

Amici dell’Ariete, questo è un periodo fortunato per tutti coloro che sono in attesa di trovare il grande amore. Fortunati infatti gli incontri grazie alla Luna in Capricorno, che invita anche le coppie stabili a ravvivare la fiamma. Buono anche il lavoro.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

Toro Ottimi amori e fortuna, cari nati sotto il segno del Toro. In questo fine settimana non avrete di che lamentarvi, dovete solo farvi belli e uscire, andare in mezzo alla gente e sfruttare la Luna favorevole per il vostro segno in Capricorno.

Oroscopo Branko 7 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, in queste giornate siete un po’ sottotono. In particolare, voi che sul lavoro non vi fate mettere i piedi in testa da nessuno, avete perso un po’ della vostra carica: attenzione a chi potrebbe approfittarne.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI SETTEMBRE

Cancro

Siete decisamente inquieti, Cancro. Soprattutto in campo sentimentale, perché invece sul lavoro le cose vanno bene, soprattutto se siete liberi professionisti. Forse non siete più convinti della direzione in cui sta andando la vostra relazione? Riflettete senza prendere scelte azzardate.

Leone

Cari Leone, state ricostruendo la vostra situazione finanziaria e ci state riuscendo alla grande. Siete solidi e lo sarete ancora di più se continuerete di questo passo, che è quello giusto. Una visita inaspettata di un parente dall’estero renderà questo sabato inusuale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 7 settembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, un po’ di maretta arriverà a smuovere la vostra tranquillità d’animo. Voi, però, rimanete fermi e non fatevi sconvolgere: isolatevi e prendetevi i vostri tempi per rispondere nel miglior modo alle provocazioni che arriveranno.

L’OROSCOPO DEL 2019

Bilancia

Con la Luna che passa in Capricorno, cari Bilancia, si preparano dei giorni un po’ agitati per voi. Il vostro partner, in particolare, dovrà armarsi di santa pazienza per sopportare i vostri sbalzi d’umore. Cercate di ristabilizzarvi il prima possibile.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE

Scorpione

Cari Scorpione, la vostra natura vi porta molto spesso ad isolarvi, a cercare pace e tranquillità. Ma, soprattutto, a cercare un angolo di osservazione dove potete avere una visuale a 360 gradi sul mondo e dove il mondo possa non avere gli occhi puntati su di voi. Avete bisogno di questo, come anche di riprendere la vostra vita sessuale.

Oroscopo Branko 7 settembre 2019 | Sagittario

Non è un momento in cui scoppiate di salute, cari Sagittario. Vi sentite un po’ debilitati e doloranti, a causa di Marte che è in una posizione non ottimale nei confronti del vostro segno. È assolutamente necessario che vi distraiate e ridiate: è la miglior cura per spirito e acciacchi.

Capricorno

Cari Capricorno, le stelle vi sono molto favorevoli oggi. Soprattutto negli affari e nelle acquisizioni immobiliari: riuscirete a portare a casa una bella vittoria. Attenzione, però, perché c’è già chi è invidioso del vostro successo.

Acquario

Cari Acquario, il vostro oroscopo di Branko per la giornata di oggi suggerisce di essere un po’ più romantici con il partner. Va bene sesso e passione, ma a volte bisogna pronunciare anche le parole che il partner attende di ascoltare da tempo: accontentatelo, farà bene anche a voi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Oroscopo Branko 7 settembre 2019 | Pesci

State per uscire dalla tempesta, cari Pesci. Il vostro mare sta per tornare calmo e facile da navigare: il vostro avversario in campo professionale sta per abbandonare l’ascia di guerra, ma voi non commettete l’errore di abbassare troppo la guardia.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI