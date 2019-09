Il fotografo di Tvboy parla del nuovo murale sul governo Conte

Quando Oscar Giampaoli, fotografo di street art che da anni immortala i murale di Roma, ha visto la nuova opera di Tvboy sul governo Conte bis campeggiare su una tavola di legno a piazza Capizzuucchi, ha tirato un sospiro di sollievo.

Era passata qualche ora da quando lo street art siciliano aveva allestito l’opera nel centro di Roma, e il disegno era ancora lì. Con il governo precedente i murales politici duravano una notte, e poi di giorno arrivava la polizia e li faceva portare via, racconta Oscar.

“Con il passato governo i murales di Tv boy venivano censurati nell’arco di un’ora. Perciò se non eri più che veloce e se non sapevi che la notizia c’era, era difficile immortalarlo”, dice il fotografo, riferendosi al famoso disegno del bacio tra Salvini e Di Maio apparso durante le trattative tra M5S e Lega in via del Collegio Capranica, tra Montecitorio e palazzo Madama, censurato dopo poche ore.

Quel murale si chiamava “Amor Populi” e Tvboy l’aveva allestito anche prima che le due forze di governo formassero l’esecutivo giallo verde. Ma da subito non era piaciuto, e i carabinieri diedero ordine di rimuoverlo.

Il bacio tra Salvini e Di Maio, la Meloni con un bambino africano: due nuovi murales a Roma

Lo stesso destino era toccato ad un’altra opera satirica dello street artist apparsa in quei giorni, che raffigurava invece la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con in braccio un bambino nero.

“Quando fecero il governo passato ci fu proprio una babilonia, di tutto. Carabinieri, polizia, politici che facevano passerella. Poi è arrivata l’Ama, ha preso e ha strappato, ed è finito Tvboy al Parlamento”, racconta dispiaciuto Oscar, che però ha fatto in tempo a fotografarne i disegni, di cui conserva ancora tutti gli scatti.

Ma adesso secondo Oscar il nuovo murale non andrà incontro allo stesso destino.

“Questo penso che duri, non ci sono soggetti come quello precedente, penso che duri. È un gran bel pezzo questo”, dice contento il fotografo sfiorando l’acrilico e lo spray sul compensato di legno di piazza Capizzucchi.

“Le tre grazie” copre l’entrata di un palazzo storico abbandonato a pochi passi da piazza Venezia, e raffigura il nuovo triangolo politico-amoroso tra Conte, Di Maio e Zingaretti, che nel murale appaiono abbracciati e estremamente sorridenti mentre dall’alto un angelo con il volto di Matteo Renzi scaglia una freccia dal suo arco da cupido.

“Gli amori estivi possono durare?” si chiede Tvboy. Secondo Oscar, si.

Renzi “cupido” fa nascere l’amore tra Conte, Di Maio e Zingaretti: il nuovo murale di Tv Boy

“La pietà di Oscar”, il murale di Tv boy dedicato alla nave Ong Open Arms a Barcellona