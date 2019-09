Mostra del cinema di Venezia 2019, chi è il vincitore del Leone d’Oro

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 2019 LEONE D’ORO – Oggi, 7 settembre 2019, scopriamo chi è il vincitore del premio del Leone d’Oro della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Si tratta del premio più ambito di tutto il concorso, il cui nome è legato al Leone di San Marco (simbolo della città) che viene assegnato appunto al miglior film in concorso.

Il film era in concorso insieme alle altre 15 pellicole della selezione ufficiale, insieme a ad Astra, il film di James Gray con Brad Pitt e Tommy Lee Jones a Gloria Mundi, di Robert Guédiguian.

L’anno scorso a salire sul podio della prestigiosa kermesse era stato Roma, di Alfonso Cuaròn, mentre tra i nomi più noti che si sono aggiudicati il Leone D’Oro a partire dal 1946, anno della prima edizione del festival del Cinema, si trovano Ermanno Olmi, con “La Leggenda del Santo Bevitore” del 1998 e Ange Lee con “I segreti di Brokeback Mountain” del 2005. E ancora, Roberto Rossellini e Mario Monicelli, che vinse nel 1959 con “La grande guerra”.

Il tema di quest’anno del festival del Cinema abbracciava i rapporti tra le persone, quello che le fa stare insieme, cosa le unisce tutti i giorni, la storia che le ha caratterizzate, il perché della guerra e delle guerre.

Un altro grande tema riguarda il sentire umano, perché facciamo quel che facciamo, perché agiamo, pensiamo e desideriamo.

I film in concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2019

Mostra del Cinema di Venezia 2019 Leone d’Oro | I film in concorso

Per questa 76esima edizione della Mostra del cinema i film in concorso erano 20:

La Vérité” di Kore-eda

The Perfect Candidate” di Haifaa Al-Mansour e Roy Anderson

“Wasp Network” di Assayas

“Marriage Story” di Noah Baumbach

“Guest of Honour” di Atom Egoyan

“A herdade” di Tiago Guedes

“Gloria mundi” di Robert Guediguian

“Waiting for the Barbarians” di Ciro Guerra

“Ema” di Pablo Larraìn

“Saturday Fiction” di Lou Ye

“Martin Eden” di Pietro Marcello

“La mafia non è più quella di una volta” di Maresco

“The painted bird” di Vaclav Marhoul

Ad Astra” di James Gray

“Joker” di Todd Phillips

“J’Accuse” di Roman Polanski

Mostra del Cinema di Venezia 2019 Leone d’Oro | I film italiani in concorso

I film italiani in concorso per il Leone d’oro trai venti in gara quest’anno erano tre:

“Martin Eden” di Pietro Marcello

“La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco

“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone

