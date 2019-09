Mike Day: su Canale 5 una programmazione speciale per celebrare Mike Bongiorno a dieci anni dalla scomparsa

MIKE DAY CANALE 5 – Il grande Mike Bongiorno ci lasciava l’8 settembre 2019. A dieci anni dalla sua scomparsa Mediaset e in particolare Canale 5 lo ricordano con una programmazione speciale per tutto il weekend. La prima serata del sabato sera di Canale 5 diventa così il Mike Day, un programma in cui rivedere alcuni degli spezzoni più belli e divertenti della sua straordinaria carriera.

Mike infatti è uno dei grandi padri della tv italiana. Nel 1954, con il suo Arrivi e partenze, ha tenuto a battesimo la Rai dell’epoca. Negli anni Ottanta, poi, il passaggio alla tv commerciale di Silvio Berlusconi, l’attuale Mediaset, per un’altra importante pagina di televisione.

Così Canale 5 ha deciso di dedicare al re del quiz il palinsesto dell’intera giornata di sabato 7 settembre 2019 con lo speciale Mike Day. Inoltre, in una sorta di omaggio a reti unificate, anche Rai 1 ricorderà lo storico conduttore con una puntata di Techetechetè Superstar a lui dedicata.

Rai e Mediaset ricordano Mike Bongiorno

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mike Day in onda stasera su Canale 5.

Mike Day: Canale 5 dedica a Mike Bongiorno il palinsesto del 7 settembre

Questa sera, sabato 7 settembre 2019, va in onda su Canale 5 dalle 21.20 lo speciale Mike Day, per ricordare il conduttore a dieci anni dalla sua morte. In questa trasmissione in prima serata rivedremo una serie di momenti indimenticabili della televisione italiana con il grande Mike Bongiorno: dai TeleMike, ai Telegatti fino a I tre tenori e Buon compleanno Canale 5.

Ma tutto il palinsesto del 7 settembre sarà dedicato al ricordo del conduttore. Nel corso della giornata la rete ammiraglia Mediaset proporrà spezzoni di trasmissioni come Superflash, Bis, Viva Napoli, la prima puntata con Antonella Elia de La Ruota della Fortuna, Bravo Bravissimo e molti altri.

Nel preserale, a partire dalle 18.45, puntata speciale del quiz Caduta Libera con Gerry Scotti, intitolata Caduta Libera – Grazie Mike in cui giocheranno alcune delle conduttrici che, negli anni, hanno affiancato Mike Bongiorno nei suoi successi tv.

La programmazione speciale dedicata a Mike Bongiorno continuerà anche domani 8 settembre 2019. In seconda serata spazio allo speciale del Tg5 Insuperabile Mike – Classe e Allegria (a cura di Susanna Galeazzi) che, attraverso la voce del figlio Michele e di amici e colleghi come Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Susanna Messaggio, Sabina Ciuffini e altri, racconterà il grande personaggio televisivo in modo inedito, analizzando l’uomo e il papà.

Già lo scorso giovedì 5 settembre Canale 5 aveva omaggiato Mike con una raccolta delle sue gaffes più divertenti all’interno di Paperissima Sprint – Superspecial Mike e in prima serata con il Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria.