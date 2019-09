Joker: trama, cast e trailer del film di Todd Phillips vincitore del Leone d’Oro 2019

JOKER FILM LEONE D’ORO 2019 – È Joker il film vincitore della 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. La pellicola del 2019 co-prodotta e diretta da Todd Phillips si basa sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics.

Joker infatti è una storia originale, incentrata sulla figura dell’iconico villain. Si tratta quindi di una sorta di spin-off di Batman, dato che ha come protagonista il villain di Batman prima che diventasse tale. L’analisi e la storia del personaggio è dal DC Extended Universe e racconta avvenimenti che non intaccano la linea temporale delle vicende di Batman.

Ecco allora la trama, il cast e il trailer del film Joker, Leone d’oro 2019 alla Mostra del cinema di Venezia 2019.

Joker, la trama del film

Il protagonista è Arthur Fleck, prima di diventare Joker, interpretato con entrambe le facce da Joaquin Phoenix. Si tratta di un uomo molto turbato, che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham.

Arthur Fleck durante il giorno lavora come pagliaccio, mentre di sera è un cabarettista di scarso successo. Interessante l’introspezione del personaggio fatta da parte del regista Todd Phillips, alienato ed emarginato dalla società, tra l’apatia e la cattiveria di chi lo circonda, prenderà una decisione sbagliata che provocherà una serie di reazioni a catena.

Joker infatti diventerà una delle peggiori menti criminali che la storia di Gotham abbia mai visto. Una storia forte che è anche di insegnamento per tutti coloro che guardano il film.

Joker Leone d’Oro 2019, il cast completo

Tanti gli attori di grande successo presenti nel film vincitore del Leone d’Oro 2019. Il protagonista, nei panni di Joker, è Joaquin Phoenix. Nel cast vediamo anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham, Brett Cullen, Douglas Hodge e Josh Pais.

Ecco il cast completo:

Joaquin Phoenix: Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro: Murray Franklin

Zazie Beetz: Sophie Dumond

Frances Conroy: Penny Fleck

Brett Cullen: Thomas Wayne

Douglas Hodge: Alfred Pennyworth

Dante Pereira-Olson: Bruce Wayne

Shea Whigham: ispettore Burke

Bill Camp: ispettore Garrity

Brian Tyree Henry: infermiere

Bryan Callen: cabarettista

Glenn Fleshler: Randall

Josh Pais: Hoyt Vaughn

Leigh Gill: Gary

Joker film, il trailer del vincitore del Leone d’Oro 2019

Questo il trailer ufficiale del film Joker, vincitore del Leone d’oro 2019 alla Mostra del cinema di Venezia 2019: