Home – A casa: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, sabato 7 settembre 2019, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20 va in onda Home – A casa, film d’animazione per la regia di Tim Johnson e prodotto dalla DreamWorks Animation.

Home film | Trama

In questa pellicola animata la Terra è stata conquistata, con estrema facilità, dai Boov, una razza aliena in cerca di una nuova casa, tutti gli esseri umani vengono rapidamente spostati mentre gli extraterrestri si danno da fare per riorganizzare il pianeta. Ma quando Tip, una ragazza piena di risorse, riesce ad evitare la cattura, finisce per ritrovarsi complice, suo malgrado, di un Boov bandito di nome Oh, un tipo inetto e solitario che vorrebbe solo integrarsi. I due fuggitivi si rendono presto conto che in gioco c’è molto di più dei rapporti intergalattici e si ritrovano così nell’avventura più incredibile della loro vita.

Home film | Cast

Trattandosi di un film di animazione, il “cast” è quello dei doppiatori. Riportiamo qui di seguito sia quelli stranieri che quelli italiani che hanno dato voce ai personaggi:

Jim Parsons – Oh

– Oh Rihanna – Freccia “Tip” Tucci

– Freccia “Tip” Tucci Jennifer Lopez – Lucy Tucci

– Lucy Tucci Steve Martin – Capitano Smek

– Capitano Smek Matt L. Jones – Kyle

I doppiatori italiani:

Nanni Baldini – Oh

– Oh Letizia Scifoni – Freccia ‘”Tip” Tucci

– Freccia ‘”Tip” Tucci Monica Ward – Lucy Tucci

– Lucy Tucci Marco Mete – Capitano Smek

– Capitano Smek Simone Crisari – Kyle

Home film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Home film | Streaming

Come fare per vedere Home – A casa e in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 7 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

