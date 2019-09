Gossip news: le ultime notizie di oggi 7 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, sabato 7 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Meghan Markle nasconde gli agenti di Hollywood alla Regina. E scoppia la bufera | Gossip news

Meghan Markle, ultima aggiunta della Famiglia Reale britannica, continua a far parlare di sé, dopo che una collaborazione segreta con un agente di Hollywood l’ha trascinata nella bufera.

Sarebbe questa l’ultima indiscrezione sulla duchessa di Sussex, dopo le accuse di soli due giorni fa sul capo d’abbigliamento del figlio Archie.

Come riporta un tabloid britannico, Meghan Markle starebbe infatti lavorando con un team di agenti e avvocati statunitensi alla programmazione dei prossimi impegni, tra cui comparirebbe anche l’uscita di un libro per bambini. Tra quelli coinvolti nello scandalo figurano l’agente Nick Collins, il manager Andrew Meyer e l’avvocato Rick Genow.

La notizia è fuoriuscita quando un assistente della Markle ha rediretto una compagnia che voleva lavorare con lei da Collins, dipendente dell’ex agenzia della Duchessa. “Nick si occupa degli accordi prima di presentarli a Meghan” ha chiarito un reporter, la cui identità è rimasta anonima.

Enzo Miccio difende Teresa Bellanova dagli insulti sul vestito | Gossip news

“Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved“, così Enzo Miccio, celebre wedding planner e conduttore televisivo di Real Time commenta l’abito indossato ieri da Teresa Bellanova, la nuova ministra dell’Agricoltura del governo di Conte che nelle ultime ore è stato oggetto di pesanti critiche.

Ieri infatti il giornalista de La Verità Daniele Capezzone ha detto che la nuova ministra, durante la cerimonia di giuramento, aveva un vestito che faceva pensare ad Halloween. Subito gli haters socila si sono scatenati sul vestito blu elettrico indossato da Bellanova.

Sulla donna è scoppiato un caso, e gli utenti social hanno iniziato a prendere di mira anche il suo titolo di studio.

