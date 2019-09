Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi sabato 7 settembre 2019

Qui puoi trovare tutti gli aggiornamenti sugli ultimi concorsi pubblici e le ultime notizie aggiornate sui bandi, le domande e le modalità di partecipazione. Ecco gli ultimi bandi aggiornati alla data di oggi sabato 7 settembre 2019:

Concorsi pubblici 2019: rinviata a novembre la pubblicazione del bando di concorso dell’Agenzia nazionale delle ferrovie

La data, l’ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di concorso per ottenere un posto di lavoro all’Agenzia nazionale delle ferrovie non saranno rese note fino al 26 novembre. L’annuncio del rinvio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 6 settembre. Il superamento delle prove porterà all’assunzione a tempo indeterminato di undici collaboratori di area tecnica, diciotto funzionari di area tecnica, sei ingegneri professionisti e due dirigenti di seconda fascia. Ieri era prevista la pubblicazione di tutti i dettagli relativi alle prove, il bando di concorso infatti è scaduto il 21 febbraio scorso, ma i candidati dovranno attendere più di due mesi prima di poter ricevere maggiori informazioni al riguardo.

I bandi in scadenza a settembre

A settembre scadono molti concorsi pubblici e resta solo poco tempo per inviare le domande di partecipazione. Il Mibac ha bandito il 9 agosto un concorso per pubblico per 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza a tempo indeterminato e le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 23 settembre. I nuovi assunti svolgeranno mansioni di custodia dei monumenti, parchi, siti storici e musei in tutta Italia.

E’ rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 26 novembre 2019, la pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario e le modalita’ di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di undici collaboratori di area tecnica da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, protocollo n. 0021978 del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 22 gennaio 2019. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Qui i dettagli sul bando di concorso del Mibac per 1052 posti di vigilanti

Il 9 settembre scade invece il concorso al ministero della Giustizia per l’assunzione di 2.329 funzionari. Il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale venerdì 26 luglio 2019. Questi i profili per i quali è possibile concorrere: 2.242 funzionari giudiziari per l’Amministrazione giudiziaria, destinati agli uffici giudiziari 67 funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 20 funzionari dell’organizzazione e delle relazioni nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Qui tutti i requisiti e come candidarsi al Concorso del ministero della Giustizia

Scadrà il 13 settembre il concorso per lavorare in Parlamento come consigliere parlamentare. Il bando ufficiale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio e i posti a concorso sono 38. Si ricercano 30 consiglieri con professionalità generale e 8 con professionalità tecnica.

Qui puoi trovare maggiori informazioni sul concorso alla Camera dei deputati. Requisiti e come candidarsi

Sempre il 13 settembre scade il bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna per l’assunzione di 447 specialisti di cui 117 specialisti agro-forestale, 108 specialisti in area amministrativo giuridica, 59 specialisti della trasformazione digitale, 83 specialisti economico-finanziario, 46 specialisti in gestione del territorio e del patrimonio pubblico e 37 specialisti in programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale

Qui tutti i dettagli sul concorso pubblicato dalla regione Emilia Romagna

Scade invece il 23 settembre il bando di concorso del Ministero dell’Ambiente per l’assunzione a tempo indeterminato di 251 funzionari. Il bando è apparso il 9 agosto in gazzetta Ufficiale e la selezione sarà gestita dalla commissione Ripam. Questi i posti a disposizione: 55 funzionari nel settore dell’ingegneria dell’ambiente, energetica e nucleare, oltre che gestionale. 35 funzionari dovranno con competenze di fiscalità ambientale e economia. 25 funzionari dovranno avere esperienza nell’urbanistica, nella pianificazione territoriale e nell’architettura del paesaggio. 22 unità con esperienza nel settore delle scienze biologiche e biologia marina. 11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche. 30 funzionari con esperienze nel settore delle scienze geofisiche e geologiche. 60 funzionari con competenze nei settori delle scienze ambientali, agrarie e forestali. 13 funzionari con competenze di statistica.

Qui puoi trovare ulteriori dettagli sul concorso del Ministero dell’Ambiente

Sempre il 23 settembre scade anche il concorso in Banca d’Italia per 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche. Potranno partecipare solo i laureati con un voto di laurea minimo di 105 su 110.

Tutte le ultime notizie di ieri, venerdì 6 settembre, sui concorsi pubblici in Italia

Concorso Ministero Giustizia per 2.329 funzionari giudiziari. Requisiti e come candidarsi