Carolina Stramare, Miss Italia 2019, su Instagram

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha solo 20 anni. E come tutte le sue coetanee ama raccontarsi sui social, Instagram in particolare. Cavalli, mare, famiglia, concorsi di bellezza: in quelle foto si intuisce chi è Carolina Stramare e cosa le piace. E cosa conta per lei.

A cominciare dalle sue passioni. I cavalli per esempio. Carolina fa equitazione a livello agonistico (salto ad ostacoli) da quando aveva nove anni. Non è il solo sport che pratica, fa anche nuoto, ma certamente è quello che le provoca più emozioni. Andare a cavallo per lei è “come l’orizzonte al tramonto che non stanca mai” e i cavalli sono, scrive su Instagram, “la sua cose vivente preferita nel mondo”.

La passione di Carolina Stramare per gli animali è molto profonda. Della sua famiglia fa parte anche un barboncino “di 4 chilogrammi e di nome Patrizia”.

Il piccolo barboncino color miele è protagonista anche di una foto che ha un significato particolare per Carolina. Miss Italia ha perso la mamma un anno fa. Un dolore enorme. “Per me oltre che una madre era un’amica vera – ha raccontato – e nonostante la sua assenza, la sento vicina”. “Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”, ha aggiunto.

La madre di Carolina, con il barboncino Patrizia, è ritratta in un post Instagram di Carolina. Un post accompagnato solo dalla scritta “Donne, oltre alle gambe c’è di più” e un cuoricino rosso.

Basta scorrere velocemente la galleria di foto di Instagram di Carolina Stramare per essere completamente sopraffatti dalla bellezza della nuova Miss Italia. Dagli occhi verde smeraldo al fisico morbido ma scolpito.

Alta 1,79, occhi verdi e capelli castani, è diplomata al liceo linguistico e adesso frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Da circa tre anni lavora anche come modella. Segue la moda e partecipa ad eventi e sfilate.

Adora inoltre trascorrere il tempo libero con la famiglia, le amiche e il fidanzato.

Le ultime foto sono state dedicate, ovviamente, al concorso di Miss Italia 2019. Carolina Stramare invitava i follower a votarla al televoto – anche se i follower non erano tanti, mentre sono in strepitoso aumento dal momento dell’elezione – eppure Carolina al televoto era stata eliminata. È stata Gina Lollobrigida a “salvarla”. E ci aveva visto giusto: Carolina Stramare ha vinto Miss Italia 2019 e ha conquistato tutti, anche con le sue foto su Instagram.