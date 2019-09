Carolina Stramare Miss Italia 2019

MISS ITALIA 2019 CAROLINA STRAMARE – Carolina Stramare è la nuova Miss Italia 2019.

Ex miss Lombardia, Carolina Stramare ha vinto il concorso di bellezza più ambito d’Italia, Miss Italia 2019 appunto, e prende il posto di Carlotta Maggiorana, che aveva trionfato lo scorso anno.

Stasera, 6 settembre 2019, è andata in onda la finale dell’edizione numero 80 di Miss Italia, la kermesse condotta da Alessandro Greco in prima serata su Rai 1.

Per l’occasione ci sono state 80 finaliste, che si sono contese la vittoria e il titolo di più bella.

A decidere quest’anno la vincitrice di Miss Italia è esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto.

Un’edizione speciale, dunque, per festeggiare questo importante anniversario. Nel corso degli anni, d’altronde, Miss Italia è stato il trampolino di lancio per molte grandi dive del cinema e dello spettacolo, come Silvana Pampanini, Sofia Loren, Lucia Bosè e, più recentemente, Simona Ventura, Martina Colombari, Anna Valle, Anna Falchi, fino a Francesca Chillemi e Miriam Leone.

Tutto quello che c’è da sapere su Miss Italia 2019

A condurre il ritorno di Miss Italia sugli schermi di Rai 1 è Alessandro Greco, che torna in tv dopo l’esperienza del quiz pomeridiano Zero e lode. “Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, e che sono capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati”, ha detto il conduttore.

La giuria di Miss Italia 2019

“Dobbiamo ritrovare – ha aggiunto – il senso sano e piacevole delle cose belle che l’Italia rappresenta. Anche questo è servizio pubblico e io ce la metterò tutta per realizzare una serata divertente e piena di sorrisi. Condurrò con entusiasmo e leggerezza, caratteristiche che ho nella vita e che porterò sul palco”.

L’elenco completo delle finaliste

Alessandro Greco conduce Miss Italia 2019