Carolina Stramare fidanzato: insulti social al ragazzo di Miss Italia 2019

Carolina Stramare è la più bella d’Italia. La bellissima ragazza di Vigevano – ma nata a Genova – che ha conquistato il titolo di Miss Italia 2019, ha un fidanzato, come mostrano alcune inequivocabili foto sul suo profilo Instagram: il suo nome è Alessio Falsone e, suo malgrado, il ragazzo è già stato bersagliato da commenti non proprio “gentili” sul profilo social della sua compagna.

In molti, infatti, affrettatasi questa mattina a cercare dettagli sulla vita privata della nuova reginetta italiana, non hanno risparmiato le proprie osservazioni critiche nei confronti di Falsone, giudicato – in termini di bellezza – non all’altezza della neomiss.

“Bocciato lui e promossa lei”, “Brutto lui, ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco” o “sto coso dove l’hai preso lascialo”: questi sono infatti solo alcuni dei commenti al vetriolo apparsi sotto una bellissima foto che ritrae la coppia e che Carolina ha intitolato “Tu sì na cosa grande…”, parafrasando il grande Domenico Modugno.

C’è, per fortuna, anche chi ha risposto a questi commenti criticando le offese al ragazzo e sostenendo che, in effetti, i due ragazzi formano una bellissima coppia e che, comunque, l’importante è che piaccia a lei.

La coppia non si mostra in molti scatti sui social, anche perché da quello che si intuisce si tratta di una relazione nata da poco; Alessio Falsone, come la sua bellissima fidanzata, ha una passione per l’equitazione, che condivide con lei e che, molto probabilmente, ha fatto incrociare le loro strade.

Guardando le story di lui su Instagram si vede che il ragazzo ha sostenuto la sua fidanzata nel concorso di bellezza, accompagnandola a Jesolo ed essendo presente anche quando lei è riuscita a ottenere la vittoria dopo un ripescaggio.

