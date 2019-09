Bleed – Più forte del destino: trama, cast e streaming del film oggi su Rai 3

Questa sera, sabato 7 settembre 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 alle 20.30 Bleed – Più forte del destino, film del 2016 scritto e diretto da Ben Younger. La pellicola, basata sulla vera storia del pugile Vinny Paz, vede come produttore esecutivo Martin Scorsese.

Bleed film | Trama

La pellicola racconta la storia di Vinny Pazienza, un pugile italoamericano famoso sia per le sue straordinarie vittorie sul ring che per la sua vita privata fatta di eccessi e stravaganze. Quando nel pieno della sua carriera rimane vittima di un terribile incidente automobilistico che rischierà di compromettere, in maniera irreversibile, l’uso delle sue gambe, saranno la determinazione ed il coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, ad aiutarlo a rimettersi in piedi e a riprendere a combattere.

Bleed film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Miles Teller – Vinny Paz

– Vinny Paz Aaron Eckhart – Kevin Rooney

– Kevin Rooney Katey Sagal – Louise Pazienza

– Louise Pazienza Amanda Clayton – Doreen Pazienza

– Doreen Pazienza Ciarán Hinds – Angelo Pazienza

– Angelo Pazienza Ted Levine – Lou Duva

– Lou Duva Jordan Gelber – Dan Duva

– Dan Duva Christine Evangelista – Ashley

– Ashley Daniel Sauli – Jon

– Jon Denise Schaefer – Leigh

– Leigh Gene Amoroso – Anthony

– Anthony Edwin Rodriguez – Roberto Duran

– Roberto Duran Liz Carey – Charity

– Charity Roy Souza – dott. Cotter

– dott. Cotter Tim Fields – Jimmy

– Jimmy Peter Quillin – Roger Mayweather

– Roger Mayweather Dan Burke – speaker ring

Bleed film | Trailer

Bleed film | Streaming

Come vedere il film Bleed? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 7 settembre 2019 – a partire dalle 20,30 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

