BERRETTINI NADAL DIRETTA LIVE – Stanotte, venerdì 6 settembre 2019 (in Italia sarà già sabato 7 settembre), va in scena la semifinale degli Us Open 2019 tra l’italiano Matteo Berrettini e Rafael Nadal. Si tratta della prima volta dopo 42 anni che un tennista azzurro raggiunge la semifinale dello Slam americano, quando il grande Corrado Barazzutti nel 1977, ma allora il torneo americano si giocava ancora sulla terra verde di Forest Hills e non sul cemento.

Il match è previsto per le 23.30 circa ore italiane, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre. Si tratta infatti della seconda partita di oggi sull’Arthur Ashe Stadium, subito dopo la prima semifinale che vedrà opposti il russo Daniil Medvedev (5 del seeding) e il redivivo Grigor Dimitrov (78 del ranking).

Nadal in vantaggio 4-3

3-2 in favore di Berrettini.

2-2 parità tra Berrettini e Nadal.

2-1 in favore di Berrettini.

Secondo game molto veloce: 1 game pari.

E’ iniziato il secondo set: il primo game lo vince Berrettini.

Primo set si decide al tie break: 8-6 e se lo aggiudica Nadal. 1 set a 0. Nadal in vantaggio.

6-5 in favore di Nadal. Primo set di alta qualità.

5 giochi pari. Buon tennis di Berrettini.

Nadal 5-Berrettini 4.

Berrettini sta giocando molto bene, ha recuperato due passanti micidiali di Nadal. Game molto combattuto.

Ottimo Berrettini: 4-4 !

4-3 in favore dello spagnolo, Nadal torna in vantaggio. Primo set combattuto.

Parità: 3 game pari in questo primo set, avvincente. Berrettini sta giocando bene contro un Nadal agguerrito.

Nadal di nuovo in vantaggio: 3-2

Di nuovo parità: 2-2, Berrettini recupera il secondo game.

Nadal si aggiudica il secondo game: 2-1 in favore dello spagnolo.

Berrettini recupera: 1-1

E’ in corso il secondo game: parità 40-40

Ci siamo: è iniziata la partita. Berrettini ha perso il primo game contro Nadal: 1-0 per ora

Al termine dell’altra semifinale tra Medvedev e Dimitrov inizierà il match tra Berrettini e Nadal.

C’è grande attesa per la semifinale tra Berrettini e Nadal. Tutto pronto. Manca poco.

L’inizio del match è previsto per le 23.30 ora italiane. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

PREPARTITA

Grazie alla semifinale raggiunta l’azzurro salirà quasi sicuramente al numero 13 del ranking mondiale

Non ci sono precedenti tra il tennista romano e il campione spagnolo

Nadal ha già vinto gli Us Open nel 2010, 2013 e nel 2017

La partita inizierà non prima delle 23,30, dopo la prima semifinale tra Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev.

Per Berrettini si tratta della prima semifinale agli Us Open. Il tennista romano ha vinto ai quarti contro Gael Monfils dopo un’autentica battaglia con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6

Berrettini Nadal diretta live | Le parole del tennista romano

“Se fosse un film sarebbe ‘Django’ di Quentin Tarantino – ha detto -. Mi ricordo di un gran bagno di sangue dove alla fine rimaneva in vita solamente una persona. Un po’ come questo match. Di solito faccio molta fatica in questi match – ha spiegato -. Sono rientrato nel pomeriggio e l’umidità era altissima. Ero sudatissimo, ho dovuto cambiare anche le scarpe. Però 5 set ti aiutano ad abituarti al caldo, ai rumori agli schermi. Sono sempre rimasto molto concentrato, ho fatto attenzione solamente alle cose importanti”, ha spiegato Berrettini dopo la vittoria contro Monfils.

“In questo momento – ha detto Berrettini subito dopo aver sconfitto Monfils ai quarti di finale degli Us Open – non riesco a ricordare nessun punto. Ricordo solo il doppio fallo che ho commesso sul primo match point. È stata una lotta furibonda, devo fare i complimenti a Monfils”.

Chi è Matteo Berrettini

“Ho giocato e assistito – ha dichiarato inoltre il giocatore romano – a uno degli incontri più belli. Devo ringraziare tutti i tifosi, anche i tanti italiani che ci sono qui. È meglio averli i match point che subirli, ero un po’ teso. Forse lo avete visto anche voi, ma sono fiero di me stesso. Il torneo non è ancora finito, voglio dare battaglia anche nel prossimo match”.

Berrettini Nadal diretta live | Le parole dello spagnolo

“Ho visto giocare Matteo, tira fortissimo ed è in fiducia. Sta facendo passi da gigante di settimana in settimana, perciò avrò bisogno di essere al 100% venerdì. Ma ho visto che anche Berrettini ha perso il servizio più di qualche volta (cinque, ma in cinque set, ndr) – ha sorriso Rafa – voi fate il tifo per lui, da italiani. Mi sembra un bravo ragazzo. Ci ho parlato qualche volta trovandolo nello spogliatoio, in quelle circostanze è stato sempre molto cordiale con me e spero di esserlo stato anche io con lui. Lo vedo pronto, anche mentalmente, per competere per grandi obiettivi”, ha spiegato lo spagnolo.

“Berrettini sta vincendo molte belle partite, questa semifinale è arrivata per lui in un grande anno. Non posso certamente aspettarmi una partita facile. Come accaduto con Schwartzman, trovo un avversario che sta vivendo un gran momento di forma e quindi devo dare il meglio per superarlo. È il momento di alzare il livello e credo già di aver fatto passi avanti negli ultimi due match, contro Cilic agli ottavi e poi contro Diego”, ha aggiunto Nadal.

Berrettini Nadal, dove vedere la semifinale in diretta tv

Quest’anno, ad accaparrarsi i diritti esclusivi di trasmissione delle partite degli Us Open 2019 è stato Eurosport. Di conseguenza, la partita tra Berrettini e Nadal in diretta tv si vedrà solo sui canali satellitari del celebre programma dedicato allo sport.

Potete vedere Berrettini Nadal, se siete in possesso di un decoder Sky, su Eurosport 1 o Eurosport 2, ai canali 210 e 211 della pay-tv. Dalle 22 ci sarà la prima semifinale, poi quella tra Berrettini e Nadal.

Se siete in possesso di Sky Q, potete vedere la partita anche sui canali DAZN disponibili sul decoder e quindi visibili in tv.

Berrettini Nadal, dove vedere la semifinale in streaming

Dove vedere Berrettini-Nadal in streaming? In questo caso, le strade percorribili sono più di una. Innanzitutto gli Us Open 2019 sono disponibili su Eurosport Player, la piattaforma di streaming di Eurosport. Per vederla, però, è necessario sottoscrivere un abbonamento e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma.

In alternativa, la partita tra Berrettini e Nadal sarà trasmessa anche su DAZN. Anche in questo caso, ovviamente, bisogna essere abbonati o sottoscrivere un nuovo abbonamento.

