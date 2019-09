Ascolti TV ieri sera, venerdì 6 settembre 2019 | Dati Auditel e Share | Miss Italia 80, Andiamo a quel paese, Samson

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, venerdì 6 settembre 2019 secondo i dati Auditel.

Ieri sera su Rai 1 andava in onda la finale di Miss Italia 80, 80esima edizione del concorso di bellezza più famoso del Belpaese che, dopo ben 6 anni di trasmissione su La7, è tornato sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Canale 5, invece, proponeva un nuovo film del duo comico Ficarra e Picone, Andiamo a quel paese. Film in programmazione anche su Rai 3 (Le verità nascoste) e Italia 1 (Samson: la vera storia di Sansone).

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di venerdì 6 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti TV 6 settembre 2019 | Venerdì | Chi ha vinto la serata

A vincere la serata è stato Rai 1 con la finale di Miss Italia 80, che è stato seguito da 2.679.000 spettatori pari al 19.6% di share: è evidente che la scelta di riproporre lo storico programma sul primo canale di Viale Mazzini, dopo anni di messa in onda su La7, abbia pagato; in effetti il concorso di bellezza guidato da Patrizia Mirigliani è ancora molto seguito dagli italiani, che lo hanno preferito al film di Canale5. Andiamo a quel paese lo hanno visto in 2.367.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Passando a Rai2, dove andava in onda NCIS Los Angeles, il pubblico è stato di 1.013.000 spettatori (4.8% di share), mentre su Italia1 il film Samson – La vera storia di Sansone è stato scelto da 1.168.000 spettatori (6%). Buoni ascolti anche per Rai3, che con il film Le verità nascoste ha avuto un seguito di 1.082.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%.

Su Rete4 Gran Torino ha invece ottenuto un a.m. di 725.000 spettatori e il 3.9% di share, mentre su La7 Vittime di guerra ha guadagnato 299.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 X Factor – Il Sogno è stato guardato da 391.000 spettatori (con il 2.2% di share), mentre sul Nove Piedone lo sbirro ha ottenuto 335.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV 6 settembre 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

Nella fascia access prime time, Rai 1 con Techetechetè – Miss mia cara miss ha realizzato – come sempre – grandi numeri con i suoi 3.620.000 spettatori e il 17.3% di share.

Segue Canale5 con Paperissima Sprint, che ha avuto una media di 2.983.000 spettatori e uno share del 14.1%. Su Rai2 Tg2 Post ha intrattenuto 894.000 spettatori con il 4.2% di share, mentre Italia1 con CSI ha registrato 1.088.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole è stato seguito da 1.421.000 spettatori (6.8% di share), mentre Rete4 con Stasera Italia Estate ha avuto 1.171.000 individui all’ascolto e il 5.8% di share nella prima parte e 1.131.000 spettatori e il 5.3% di share nella seconda.

Su La7 In Onda lo hanno visto in 1.604.000 spettatori (7.6%), mentre su Tv8 Guess My Age è piaciuto a 515.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto un pubblico di 315.000 spettatori (1.5%).