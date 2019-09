Us Open 2019 diretta tv e streaming: dove vedere il torneo di tennis

US OPEN 2019 STREAMING – La stagione tennistica volge al termine e dal 26 agosto all’8 settembre va in scena l’ultimo torneo del Grande Slam della stagione: gli Us Open 2019.

Sul cemento dei campi americani di Flushing Meadows si sfidano dunque i migliori tennisti del circuito, sia per quanto riguarda il tennis maschile che quello femminile. Gli Us Open sono anche il torneo del Grande Slam che garantisce al vincitore il montepremi più alto: un ulteriore stimolo per tutti i giocatori, affinché tirino fuori il meglio e raggiungano la finale.

Ma dove vedere le partite degli Us Open in diretta tv e in streaming? In chiaro? Sul satellite o sul digitale terrestre? E sul web? Di seguito, tutte le risposte.

Us Open 2019, dove vedere il torneo in diretta tv

Quest’anno, ad accaparrarsi i diritti esclusivi di trasmissione delle partite degli Us Open 2019 è stato Eurosport. Di conseguenza, tutte le partite sono disponibili in diretta tv solo sui canali satellitari del celebre programma dedicato allo sport.

Potete vedere gli Us Open 2019, se siete in possesso di un decoder Sky, su Eurosport 1 o Eurosport 2, ai canali 210 e 211 della pay-tv.

Se siete in possesso di Sky Q, potete vedere le partite anche sui canali DAZN disponibili sul decoder e quindi visibili in tv.

Us Open 2019, dove vedere il torneo in streaming

Se non potete vedere le partite degli Us Open 2019 in tv ma non volete perdervele per nessun motivo al mondo, potete sempre seguirle in streaming. In questo caso, le strade percorribili sono più di una. Innanzitutto, il torneo americano del Grande Slam è disponibile su Eurosport Player, la piattaforma di streaming di Eurosport. Per vederlo, però, è necessario sottoscrivere un abbonamento e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma.

In alternativa, le partite degli Us Open sono trasmesse anche su DAZN. Anche in questo caso, ovviamente, bisogna essere abbonati o sottoscrivere un nuovo abbonamento.

DAZN su Sky: come attivare il canale 209 DAZN1 a partire dal 4 settembre

La nuova stagione di DAZN: diritti tv e opinionisti