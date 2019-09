Terremoto oggi | 6 settembre 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

SCOSSA TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo sono riportate in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, venerdì 6 settembre 2019: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora.

Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale:

ore 8,18 – Terremoto in provincia di Campobasso – Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata a 6 chilometri da Montecilfone, in provincia di Campobasso, a una profondità di 18 chilometri.

ore 1,00 – Scossa nel Tirreno meridionale – Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.2, è stata registrata nel mar Tirreno meridionale a una profondità di 91 chilometri.

Prosegue l’intensa attività sismica, che da qualche giorno si sta registrando in Umbria e in particolare a Norcia, già colpita da un grave terremoto nel 2017. Anche ieri, giovedì 5 settembre, la cittadina in provincia di Perugia è stata colpita da diverse scosse, fortunatamente tutte senza conseguenze. Tra quelle più rivelanti, da registrare quella che si è verificata alle 6 del mattino, la cui magnitudo è stata di 2.5 gradi. Il terremoto, poi, è tornato a farsi sentire nel corso della serata con due scosse, una alle 20.30, di magnitudo 2.2, e un’altra alle 23.04, la cui magnitudo è stata di 2.4.

