Stasera in tv 6 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 6 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 6 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Miss Italia 80

Questa sera su Rai 1 va in onda Miss Italia, il concorso di bellezza che ha accompagnato la storia del costume italiano e che quest’anno compie 80 anni. Chi sarà eletta a più bella d’Italia?

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S Los Angeles

Questa sera su Rai 2 torna N.C.I.S con il 12esimo episodio, intitolato Vertigini.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Le verità nascoste

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori un thriller con protagonisti Harrison Ford e Michelle Pfeiffer, Le verità nascoste.

Trama: Il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati e abitano in una villa sul lago molto isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto è che il vicino abbia ammazzato la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la pista si rivela falsa. Ciò non toglie che in casa c’e’ “qualcuno” o qualcosa: porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Gran Torino

Su Rete 4 stasera va in onda il film Gran Torino, diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Trama: Un veterano della guerra in Corea, razzista e pieno di astio nei confronti degli immigrati, cerca di aiutare un adolescente asiatico a non finire nei guai.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 6 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Andiamo a quel paese

Su Canale 5 questa sera va in onda in prima serata un film con protagonista il duo comico Ficarra e Picone, Andiamo a quel paese.

Trama: Due amici abbandonano la metropoli per rifugiarsi nel piccolo paese d’origine, dove la vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. L’impatto con la nuova realtà rivelerà non poche sorprese e i due si ritroveranno a vivere in un contesto diverso da quello che si erano immaginati: un paese pieno di anziani, da cui però è impossibile non poter trarne beneficio. Ogni anziano rappresenta una pensione, un bel bottino per i due disoccupati.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 6 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – CSI

21:20 – Samson: la vera storia di Sansone

Su Italia 1 questa sera va in onda un film del 2016 per la regia di Bruce Macdonald, Samson, la vera storia di Sansone.

Trama: Sansone, un ebreo con un’insolita forza fisica, deve lentamente adeguarsi alla chiamata di Dio, che gli affida il compito di condurre il suo popolo fuori dalla schiavitù. Dopo che la sua ambizione giovanile lo ha portato a un tragico matrimonio, Sansone con il suo desiderio di vendetta è entrato in conflitto con l’esercito filisteo. Mentre suo fratello organizza una rivolta, Sansone subisce il fascino di una giovane filistea…

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 6 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In Onda

21:15 – Vittime di guerra

Questa sera su La7 va in onda il film Vittime di guerra, con protagonisti Michael J. Fox e Sean Penn.

Trama: Il soldato Eriksson, da poco in Vietnam, viene salvato in azione dal suo sergente, il coraggioso ma trucido Meserve. Viene più tardi da questi coinvolto nel rapimento di una giovane contadina. Stuprata dai componenti della squadra (ma non da Eriksson), la ragazza viene poi uccisa durante un combattimento, per ordine di Meserve stesso. Eriksson non si dà pace, finché non vedrà i suoi compagni condannati.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 6 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor – Il sogno

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di X Factor – Il sogno, uno speciale in puntate che racchiude i migliori momenti del talent targato Sky.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Little Italy

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Little Italy, una commedia con Emma Roberts e Hayden Christensen.

Trama: Sal e Vince un tempo erano migliori amici e avevano creato la pizza più leggendaria di tutta Little Italy. Poi le cose sono cambiate, i due hanno litigato e si sono divisi, aprendo ognuno una propria pizzeria e iniziando una guerra che si protrae oramai da 15 anni. Mentre Sal e Vince occupano il tempo cercando di sabotarsi a vicenda, i rispettivi figli Nikki e Leo si sono innamorati e lo stesso è accaduto a Franca, la madre di Sal, e Carlo, il padre di Vince. Quando Franca e Carlo annunciano le loro nozze, anche l’amore segreto tra Nikki e Leo viene alla luce. Sal e Vince non ce la fanno allora più e si lanciano una sfida: chi dei due perderà, dovrà lasciare per sempre Little Italy. Cosi’ facendo, mettono i figli l’uno contro l’altra ma l’amore saprà essere più forte di ogni faida.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 6 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna lo chef Bruno Barbieri con 4 Hotel, la sfida tra albergatori più seguita di Sky.