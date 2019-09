Spagna Italia streaming live e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali di basket 2019

SPAGNA ITALIA STREAMING TV – Dopo l’esordio contro le Filippine, la seconda partita contro l’Angola e la terza contro la Serbia, la Nazionale italiana di basket si appresta a giocare la prima ma già decisiva partita della seconda fase dei Mondiali di basket maschile 2019.

Oggi, venerdì 6 settembre 2019, a partire dalle 14,30 (ora italiana) a Wuhan, in Cina, si gioca Spagna-Italia, prima sfida del secondo girone Mondiale in cui gli azzurri sono stati inseriti con Porto Rico. Per passare il turno serviranno due vittorie: una stasera e una contro Porto Rico (domenica).

La partita di oggi è quindi molto delicata per l’Italia, che va alla ricerca del passaggio del turno e della qualificazione a uno dei tornei preolimpici.

Ma dove vedere in tv e in streaming Spagna Italia? Vediamolo insieme. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio:

Spagna Italia, dove vedere la partita in diretta tv

In Italia è stato Sky Sport a ottenere i diritti di trasmissione del Mondiale cinese del 2019. Quindi anche Spagna-Italia, come le gare precedenti, sarà visibile soltanto agli abbonati alla celebre pay-tv, nel pacchetto Sport.

Se siete clienti Sky, sintonizzatevi sul canale 204 (Sky Sport Arena HD) per godervi il match con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Non ci sarà, invece, nessuna diretta (e neanche differita) in chiaro sull’altro canale controllato da Sky, cioè Tv8.

In alternativa, i canali Sky sono visibili anche sulla piattaforma Now Tv. Ma anche in questo caso, ovviamente, è necessario prima sottoscrivere un abbonamento.

Spagna Italia, dove vedere la partita in streaming

Come tutte le altre partite del Mondiale di basket 2019, anche Spagna-Italia sarà disponibile in live streaming. Come? Ovviamente su SkyGo, la piattaforma streaming della pay-tv che permette agli abbonati di vedere in diretta tutti i contenuti di Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarlo, vi basta scaricare l’app (disponibile per Android e iOS) o andare sul sito ufficiale, accedere con le credenziali di Sky e poi selezionare il canale 204 dal menù. A partire dalle 9,30 potrete gustarvi così Italia-Serbia in streaming.

In alternativa, potete vedere la partita in streaming anche su livebasketball.tv, ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Spagna Italia, le parole di Sacchetti in conferenza stampa

Il coach della Nazionale italiana, Romeo Sacchetti, è intervenuto nella classica conferenza stampa prima del decisivo match contro la Spagna. Queste le sue parole:

“Il match contro la Serbia ci ha dato buone indicazioni sotto alcuni punti di vista e vogliamo ripartire proprio dalle cose positive che abbiamo messo in campo l’altra sera. Anche la Spagna è un avversario impegnativo ma siamo alla seconda fase di un Mondiale ed è normale trovarsi di fronte i migliori”.

“Dovremo rimanere concentrati fin dall’inizio – ha continuato Sacchetti davanti ai giornalisti – e fare la nostra partita. Rispetto alla gara contro i serbi dovremo però trovare energie da tutti i nostri giocatori e non solo da alcuni. I ragazzi sono concentrati e pronti a dare il massimo”.

Spagna Italia streaming: le furie rosse ai raggi X

La Spagna è dotata di una formazione di grande esperienza e che ha saputo conquistare negli ultimi dieci anni tante medaglie tra Europei, Mondiali ed Olimpiadi. Probabilmente la squadra di Scariolo sta arrivando a chiudere il cerchio con una generazione eccezionale e questo Mondiale è forse l’ultimo per moltissimi giocatori come Marc Gasol, Rudy Fernandez, Sergio Llull. Insomma, non è (forse) più la grande Spagna degli ultimi anni, ma comunque una formazione molto, molto temibile.