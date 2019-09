La scaletta del concerto dei The Giornalisti al Circo Massimo

Scaletta TheGiornalisti Circo Massimo

Ecco la scaletta del concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma di sabato 7 settembre 2019. Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella si esibiscono nel “Love Tour” dalle ore 21.

Insieme ai Thegiornalisti al Circo Massimo sono attesi diversi ospiti tra cui Takagi & Ketra, Franco126, Dardust, Calcutta, Luca Carboni ed Elisa.

Quella dell’antico stadio romano è l’ultima tappa del tour 2019 dei Thegiornalisti.

La possibile scaletta del concerto dei TheGiornalisti al Circo Massimo

L’ultimo giorno della Terra;

Senza

Vieni e cambiami la vita

Love

Il tuo maglione mio

Una casa al mare

Controllo

Sold Out

Io non esisto (Acoustic)

La gatta e la luna (Acoustic)

Da sola / In the night (Acoustic)

Encore

Fatto di te

Zero stare sereno

Milano Roma

Questa nostra stupida canzone d’amore

Proteggi questo tuo ragazzo

House

Tra la strada e le stelle

New York

Riccione

Completamente

Felicità puttana

Tra le canzoni presenti nella scaletta ci sono sicuramente “Maradona Y Pelè”, l’ultimo successo estivo dei Thegiornalisti.

Scaletta TheGiornalisti Circo Massimo | Cosa sappiamo della band romana? In primis, sappiamo i loro nomi: Tommaso Paradiso (frontman), Marco Antonio Musella (chitarrista, tastierista) e Marco Primavera (batterista). Si sono formati nel 2009 e hanno scelto questo nome, Thegiornalisti, perché il loro intento era quello di riportare nei loro testi la quotidianità pura e obiettiva, un po’ come fanno di mestiere i giornalisti. L’articolo inglese “The” è stato aggiunto proprio per distinguersi facilmente dalle figure professionali del giornalismo. Il loro primo album di debutto, Vol. 1, è arrivato nel 2011, mentre il secondo Vecchio è stato pubblicato l’anno seguente. Nel 2014 è arrivato il terzo album intitolato Fuoricampo, il cui brano Fine dell’estate ha conosciuto discreta popolarità. Il grande successo è però arrivato nel 2016 con il quarto album: Completamente Sold Out è stato anticipato da brani come Tra la strada e le stelle, Il tuo maglione mio e Completamente. Nello stesso anno, cavalcando l’onda, è partito il “Completamente Tour” che ha registrato sold out in tutte le tappe. Dopo la collaborazione con Fabri Fibra e il brano Pamplona (dell’album Fenomeno), i Thegiornalisti nel 2017 si sono esibiti per la prima volta dal vivo nei maggiori palasport italiani (Roma e Milano). Nello stesso anno, è stato lanciato in download digitale il singolo estivo Riccione, divenuto un vero e proprio tormentone. L’ultimo album Love è stato anticipato da diversi singoli ben conosciuti come Questa nostra stupida canzone d’amore, Felicità puttana e New York. Inoltre, l’album è stato certificato disco di platino. Scaletta TheGiornalisti Circo Massimo | Il teaser del concerto-evento

