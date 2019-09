Samson, la vera storia di Sansone: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, venerdì 6 settembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Samson La vera storia di Sansone, film del 2018 per la regia di Bruce Macdonald ispirato alla storia di Samson nel Libro dei Giudici.

La pellicola, pur non avendo ricevuto grandi elogi dalla critica, ha avuto molto successo al botteghino.

Samson La vera storia di Sansone film | Trama

La pellicola si basa sull’epopea biblica che narra la storia di un campione dalla forza prodigiosa, la quale gli è stata concessa direttamente da Dio. Sansone è un eroe originario della tribù di Israele e il discendente di uno dei 12 figli di Giacobbe. Insieme ai suoi fratelli ha patito la schiavitù filistea ma, essendo nato con un’incredibile forza fisica, il prode combattente crescerà con il forte desiderio di punire coloro che lo hanno umiliato per tutta la vita.

Motivo per cui deciderà di intraprendere la missione affidatagli da Dio, e cioè guidare il suo popolo lungo il cammino della liberazione. Per far questo però, il giovane guerriero deve seguire tre regole: non bere vino, non toccare i morti e non tagliare mai i capelli. La notizia dell’invincibilità dell’uomo si espanderà velocemente in tutto il territorio e il sovrano, intimorito dalla strabiliante forza dell’eroe, escogiterà un piano per scovare il suo punto debole: inviare una giovane e bellissima donna, Dalila, per ammaliarlo e svelare il mistero che circonda il suo potere.

Cast

Taylor James – Samson

– Samson Jackson Rathbone – Rallah

– Rallah Billy Zane – King Balek

– King Balek Lindsay Wagner – Zealphonis

– Zealphonis Caitlin Leahy – Delilah

– Delilah Rutger Hauer – Manoah

– Manoah Brandon Auret – Ashdod

– Ashdod Frances Sholto-Douglas – Taren

– Taren Greg Kriek – Caleb

– Caleb James Ryan – Tobias

Samson La vera storia di Sansone film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film in onda stasera su Italia 1:

Samson La vera storia di Sansone film | Streaming

Come fare per vedere Samson – La vera storia di Sansone in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 6 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming