Previsioni meteo di oggi, 6 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 6 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 6 settembre 2019 | NORD

Al nord Italia previsto cielo molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche, più insistenti ed abbondanti su Valle d’Aosta, Piemonte, pianure della Lombardia e del Veneto e sull’Emilia Romagna. Dalla serata attenuazione dei fenomeni al nord-ovest, temporali di forte intensità potranno invece ancora interessare il basso Veneto e l’area emiliano-romagnola.

Attenzione a una perturbazione nord atlantica che raggiunge le Alpi e provoca non soltanto l’abbassamento delle temperature, ma anche quello del limite delle nevicate. Cadranno quindi i primi fiocchi della stagione, intorno ai 2000 metri, che localmente – sul settore retico – arriva anche a 1900 metri. La perturbazione rimarrà su queste aree anche sabato e domenica.

Sulla base dei fenomeni previsti per oggi, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla su buona parte della Lombardia e del Piemonte, sulla Valle d’Aosta e sui settori occidentali del Veneto.

CENTRO E SARDEGNA

Molte nubi sul nord della Sardegna e regioni peninsulari con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio attese parziali schiarite con assorbimento dei fenomeni prima sull’isola poi su Umbria e Lazio. Da fine giornata anche sulle aree appenniniche e nell’entroterra di Marche e Abruzzo. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto della Sardegna.

Anche per il Centro Italia è stata diramata un’allerta meteo gialla: su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, sui bacini settentrionali della Puglia e su quelli occidentali della Basilicata, su tutta la Toscana occidentale, sull’Emilia-Romagna.

SUD E SICILIA

Sulle aree tirreniche cielo parzialmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi in esaurimento durante la serata, eccezion fatta per il settore campano. Sul resto del Sud Italia nubi in prevalenza medio-alte, savlo addensamenti compatti attesi su Molise e Puglia settentrionale con locali rovesci e temporali. Schiarite sempre più ampie dalla sera.

Previsioni meteo oggi venerdì 6 settembre 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione lungo l’arco alpino centro-occidentale, su restante nord-ovest, Emilia e Sardegna. Stazionarie su Lazio, Calabria centro-meridionale e Sicilia. In aumento altrove. Massime in calo al centro-nord e Campania, più sensibile sulla pianura padana nord-ovest. In rialzo su coste Adriatiche pugliesi e Sicilia. Senza variazioni di rilievo sul resto del sud.

VENTI

Venti forti di maestrale sulla Sardegna e settentrionali sulla Liguria, con raffiche di burrasca al mattino sul ponente. Deboli settentrionali sul resto del nord-ovest e moderati orientali sul rimanente settentrione. In attenuazione durante le ore serali. Da deboli a moderati altrove. Meridionali al centro e settentrionali sulla Sicilia con rinforzi sull’area occidentale. Deboli variabili sul resto del sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 6 settembre 2019 | MARI

Agitato o molto agitato il mare di Sardegna con attenuazione del moto ondoso a fine giornata. Molto mossi il mar ligure, il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia. Poco mossi lo Ionio, l’Adriatico centrale e meridionale. Da mossi a molto mossi i restanti bacini.

