Oroscopo Paolo Fox oggi | 6 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 6 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Oggi potrebbe essere una giornata nervosa per molti Sagittario. Potrebbero nascere delle discussioni, probabilmente in famiglia o con il partner. Per quale motivo? In molti potrebbero essere accusati di non essere abbastanza presenti e coinvolti nella vita familiare o di coppia, di non volersi assumere determinate responsabilità. Un consiglio? Cercate di non raccogliere le provocazioni. Meglio stemperare, anche perché in questo periodo avete bisogno di tranquillità.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno avranno di nuovo una grande voglia di amare: se siete in coppia molto probabilmente ritroverete la passione, se invece siete da soli è il momento giusto per uscire e cercare nuove compagnie. Potreste trovare la persona adatta a voi, ma attenzione: dovete aprirvi! Evitate di chiudervi a riccio come al vostro solito! Ascoltate i consigli di una persona a voi molto cara.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 6 settembre 2019, gli Acquario vivranno una bella giornata. Le stelle infatti dovrebbero essere al vostro fianco. E non finisce qui: i nati sotto questo segno saranno guardati con benevolenza anche nelle prossime settimane. Siete in un periodo di recupero che vi permetterà di superare delle crisi o di raggiungere alcuni risultati che sembravano ormai persi sia sul lavoro sia nella vita privata. Attenzione però: cercate di curare di più la forma fisica e date maggiore importanza all’amore. Non date tutto per scontato!

PESCI

Prosegue purtroppo il periodo non proprio ottimale per i Pesci. Anzi, probabilmente oggi vi sentirete scoraggiati per qualcosa, probabilmente si tratta di questioni lavorative. Non lasciatevi sopraffare dal pessimismo, si tratta solo di un periodo passeggero. E anche se adesso sembra che tutti vi critichino, a breve arriverà il momento in cui vi prenderete una bella rivincita. Tenete duro! Perché quando arriveranno le prime soddisfazioni, sarà una goduria guardare negli occhi chi poco prima vi attaccava.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 6 settembre

Il segno più fortunato di oggi, 6 settembre 2019, secondo l’astrologo è quello del Capricorno, soprattuto per quanto riguarda l’amore e la passione. Bene anche l’Acquario ormai da tempo in stato di grazia.