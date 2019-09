Oroscopo Paolo Fox oggi | 6 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 6 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

I nati sotto il segno dell’Ariete durante la giornata di oggi saranno favoriti nei viaggi e nei contatti con posti diversi. Potrebbero esserci delle novità che riguardano il settore professionale, con buone occasioni che potrebbero arrivare anche da altre città o da ambienti diversi dal solito. Siete disposti a cambiare? Molti Ariete avranno la possibilità di mettersi in evidenza. Previsto un leggero calo nella vita personale, cercate di non stancarvi troppo. Preservate qualche energia, vi servirà quando la situazione sarà ancora più dura.

TORO

Per quanto riguarda i Toro, ci sono delle buone stelle che potranno favorire intese e accordi sopratutto di tipo professionale. Per i nati sotto questo segno inizia un bel periodo, che sarà ancora migliore nel corso del 2020, anno in cui i Toro si prenderanno delle belle rivincite. Amore? Per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero esserci delle belle novità nel corso del weekend. Siate fiduciosi e cercate di passare più tempo fuori: non è ancora il momento di rintanarsi in casa.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dovreste cercare di evitare lo stress e le situazioni pesanti. In quale ambito? Più o meno tutti. Cercate di non prendervela troppo per alcune questioni lavorative, anche se pensate di avere tutte le ragioni per essere arrabbiati con il prossimo. Purtroppo questo è un anno di alti e bassi, e per stare finalmente meglio davvero bisognerà aspettare il mese di novembre e la fine del 2019. Tenete duro!

CANCRO

Cari Cancro, oggi – molto probabilmente – vivrete una giornata positiva: approfittatene per risolvere questioni in sospeso, perché domani e dopodomani saranno giornate un po’ in calo. Dovreste però cercare di risollevare un po’ il morale. Se il lavoro vi da qualche preoccupazione e vi fa sentire tristi, non mollate. Passerà presto: nel frattempo, impegnatevi come sempre e anche di più. Le soddisfazioni arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 6 settembre

Il segno di oggi è senz’altro quello dell’Ariete. Come ieri, i nati sotto questo segno godranno di una bella giornata e tanti stimoli nuovi. Anche se c’è qualcosa da mettere apposto dal punto di vista della vita privata.