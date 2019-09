Oroscopo Paolo Fox domani | 7 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 7 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, arriva un weekend durante il quale ci sono tanti nodi che verranno al pettine. Non abbiate paura a far valere le vostre ragioni, qualora dovessero emerge discussioni con alcuni colleghi a lavoro. È il momento di avviare nuovi progetti e collaborazioni, ma dovrete sgomitare per riuscirci. Nel frattempo, dedicatevi anche all’amore.

CAPRICORNO

L’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede per il Capricorno una giornata a dir poco positiva, grazie alla buona influenza della Luna sulle stelle. Riuscirete a fare nuove amicizie, rafforzare quelle già esistenti e dedicare molto tempo a partner e famiglia. Alcuni di voi, stakanovisti, non molleranno il lavoro: nel fine settimana c’è una calma diversa. Atmosfera perfetta per concentrarsi meglio.

ACQUARIO

L’oroscopo di Paolo Fox di domani, per l’Acquario, promette tante emozioni e anche qualche piccola soddisfazione, soprattutto per i single. In questo sabato 7 settembre 2019, infatti, vi deciderete a contattare una persona che vi fa battere il cuore ma a cui finora non avete avuto il coraggio di dichiarare i vostri sentimenti. Abbiate fiducia, le stelle sono dalla vostra parte.

PESCI

Ottime soddisfazioni in arrivo anche per i Pesci, che vedranno iniziare il loro sabato con una bella notizia che garantirà loro il buonumore per il resto del giorno. Approfittate di questo giorno per riposare, prima dei grandi impegni che vi aspettano settimana prossima.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 7 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente l’Acquario, che nell’ultimo periodo ha avuto poco di cui sorridere ma che finalmente rivede la luce in fondo al tunnel. Siatene felici!

