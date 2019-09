Oroscopo Paolo Fox domani | 7 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 7 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Amici del Leone, è giunto il momento per voi di pensare al vostro futuro. Sono in atto molti cambiamenti nella vostra vita. Dovete imparare a non ascoltare solo il vostro cervello e a non perseguire solo i vostri interessi. C’è anche la famiglia da ascoltare, un partner, un amico. Siate generosi, non esitate a chiedere aiuto e provate a costruire qualcosa di veramente bello per il vostro avvenire.

VERGINE

Per la Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una bella giornata di ripresa. Venite da una settimana colma di impegni, di certo non divertenti, ma comunque fruttuosi. Vi siete dedicati anima e corpo al lavoro e avete ricevuto le vostre soddisfazioni, ma ora sentite il bisogno di pensare solo a voi stessi. Divertitevi,s tate con gli amici e godetevi il weekend senza pensare ad altro.

BILANCIA

Amici della Bilancia, domani sarete attesi da una giornata molto singolare. Preparatevi a una serie di novità e sorprese, non tutte positive. Nel frattempo, visto anche il vostro umore leggermente scuro, evitate di creare discussioni con le persone a cui tenete di più. Non è il momento giusto per litigare, siate pazienti e aspettate momenti migliori per affrontare alcune delicate questioni.

SCORPIONE

L’oroscopo di Paolo Fox di domani per lo Scorpione prevede l’inizio di un weekend di assoluto riposo e divertimento, durante il quale avrete l’opportunità di stare insieme a una persona speciale. Avete attraversato momenti davvero difficili: nessuno era accanto a voi quando la desolazione sembrava prendere il sopravvento. Per fortuna adesso va un po’ meglio. In arrivo belle novità anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 7 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani è sicuramente lo Scorpione, per contrasto rispetto al periodo precedente durante il quale il suo umore era proprio a terra. Siete in grande ripresa, approfittatene per prendervi anche delle rivincite che aspettavate da tempo.

