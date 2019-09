Oroscopo Paolo Fox domani | 7 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 7 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, nella giornata di domani tornerete con i piedi per terra dopo un’intera settimana di relax, felicità e soddisfazioni. Purtroppo, infatti, a causa di qualche contrattempo vivrete un weekend abbastanza complicato. Accuserete non poca stanchezza, ma anche l’ansia per gli impegni di lavoro che vi aspettano nei prossimi giorni. Le stelle vi consigliano di prepararvi a una giornata decisamente sottotono, nella quale non mancheranno nemmeno litigi in famiglia.

TORO

Per il Toro, invece, l’oroscopo di Paolo Fox prevede un sabato 7 settembre 2019 a dir poco fantastico grazie all’influenza della Luna. Soprattutto in amore e se siete single. Preparatevi infatti a fare nuovi incontri, anche galanti. Non è detto che tra le nuove persone che conoscerete non ci possa essere la vostra anima gemella: aguzzate la vista. Inizia per voi un periodo positivo e denso di felicità, approfittatene.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede finalmente una giornata positiva, durante la quale uscirete una volta per tutte dall’apnea degli impegni lavorativi di questa settimana. Approfittatene per respirare un po’ e prendervela comoda, per un giorno. In amore, tornerà il sereno dopo qualche litigio dovuto a gelosie e incomprensioni. Date un occhio ad alcune spese eccessive.

CANCRO

Amici del Cancro, per voi da domani inizia un weekend all’insegna del divertimento e della leggerezza. Lasciate fuori dalla vostra giornata il lavoro, lo stress e le decisioni importanti: per quelle ci sarà tempo nella prossima settimana. Godetevi un po’ di sano relax con le persone a voi care, senza pensare a responsabilità o problemi di qualsiasi natura.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 7 settembre

Il segno più fortunato di domani è sicuramente il Toro, che ritroverà il sorriso soprattutto grazie all’amore. Sono giorni di vento di passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Divertitevi.

